iPhone X'un Çentiğini İstediğiniz Telefona Ekleyebilirsiniz

Geçtiğimiz hafta tanıtılan iPhone X’un çok eleştirilen tasarım özelliği ekranındaki çentikti. Bir geliştirici ise binlerce lira para verip kavuşabileceğimiz garip çentikten bizi mahrum bırakmamak için Android ekranlarına çentik eklememizi sağlayan uygulama yazdı.

Gün geçmiyor ki bir ilginç uygulamayla daha karşılaşmayalım. Google’ın Android uygulama mağazası Play Store, bazen çılgın uygulamaların istilasına uğruyor. Elbette hepsi güvenilir değil, ancak Google’ın bunun önlemini de aldığını bildirelim.

Apple’ın 10. yılına özel tanıttığı iPhone X, donanımsal özellikleriyle gerçekten göz dolduruyor. Ancak tasarım açısından birçok otoriteye (biri de biziz) bekleneni karşılayamadı. Xiaomi gibi alternatif telefon üreticisinin bile çoktan aştığı sorunlar iPhone X ile tekrar gündeme geliverdi. Herkes heyecanla beklediği iPhone X’un ekranı üzerinde bir çentik görünce deliye döndü ve Apple’a yüklenmeye başladı. Haklılar ve haklıyız: O sensörler, daha kompakt bir tasarımla gizlenebilirdi, yapanlar var.

iPhone X’un muhteşem donanımının yanı sıra ekranındaki çentiğe yaklaşık 6000 TL vermenize gerek yok. Yeni çıkan ve gündemi can damarından yakalayan bir uygulama ile karşınızdayız. Bir Android geliştiricisi, iPhone X’un bu ayırt edici özelliğini, istediğiniz cihaza eklemenize olanak tanıyan uygulama yazdı. Üstelik uygulamaya “XOutof10” adını vererek okunuşta yaşanan “iks” ve “on” karmaşasına da göndermede bulundu.

iPhone X’un zaten ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı meçhul. Çıktığı zaman da bugüne kadar görmediğimiz bir etikete sahip olacağı da açık. Apple’ın ise tasarı konusunda gerilediği ve rakiplerine tam gollük paslar verdiği ortada. E artık o çentik de Apple’a özel olmadığına göre, birçok kullanıcının sorunu çözülmüş oluyor.

İşi şakası bir yana, Apple o çıkıntıyı her ne kadar gizleyemese de ve Face ID’nin ne kadar güvenli olduğu tartışılsa da iPhone X’u incelemek için heyecanlı bekleyişimiz sürüyor. Emin olun ki birçok gerçek, kullanıcı deneyimleri ve test sonuçları ortaya çıkınca anlaşılacaktır. XOutof10 uygulamasını indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.