Apple, bugün iPhone 8'lerle birlikte bir diğer özel telefonu olan iPhone X'i duyurdu.

Apple, iPhone 8 dışında hangi isimle geleceğini uzun süre öğrenemediğimiz bir diğer telefonu iPhone X'i de duyurdu. Apple'ın ilk iPhone'unun üzerinden tam 10 yıl geçmesinin şerefine üst seviye özelliklere sahip olan iPhone X, açıkçası herkesi mest etti. Şimdi cihazın tüm özelliklerine bir bakalım.

Ekranı

iPhone X, 5.8 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte geliyor. 2436 x 1125 piksel çözünürlüğünde 458 PPI'lık AMOLED ekranla gelen iPhone X, kullanıcılarına müthiş bir görüntü deneyimi sunacak. Bu, tüm iPhone'lara gelmiş en iyi ekran olduğu anlamına geliyor. Süper Retina ekranı hem HDR10 hem de Dolby Vision formatlarında HDR'ı destekliyor. iPhone X'de gerçek tona erişebileceksiniz.

Dahili hafıza

iPhone X, 64 ve 256 GB dahili hafıza birimleriyle birlikte geliyor. 64 GB'yi bir kenara koyacak olursak 256GB'ın iPhone X kullanıcılarına oldukça geniş bir kullanım alanı sunacağı çok açık.

Renkler

iPhone X, iki farklı renk alternatifine sahip olacak. Bu renkler uzay grisi ve gümüş.

İşlemci

Şirketin 10. yıla özel olarak çıkardığı iPhone X, sızıntılarda olduğu gibi 2'si düşük 4'ü yüksek hızda çalışan 6 çekirdekli A11 biyonik işlemcisi ile birlikte geliyor. Ayrıca A11 biyonik işlemcide yer alan bir motor sayesinde yüz tanıma işlemi makine öğrenme algoritmaları ile daha özel bir donanıma kavuşuyor.

RAM

3GB RAM miktarı sunan telefon, iOS 11'in başarılı yazılımı sayesinde tüm işlemleri 3GB'lık RAM'e sığdırabilecek.

Face ID

Touch ID'nin yerini alması beklenen Face ID, iPhone X'lerle birlikte geliyor. Tüm işlemlerinizi çözmenizi sağlayacak Face ID'yi telefon kilidini açmaktan ödeme işlemlerine kadar birçok alanda kullanılabileceksiniz. Ayrıca Face ID uyum sağlamayı da biliyor. Sakalınız büyüdüğünde bunun farkına varan Face ID, ortama uyum sağlamak için geliştirildi. Apple'ın belirttiğine göre FaceID, sahtekarlara karşı tamamen güvenilir durumda.

Burada önemli bir dip not paylaşan Apple, Touch ID'de bulunan 50.000'de 1 kırılma şansını Face ID ile birlikte 1.000.000'da 1'e taşıdıklarını belirtti.

Tasarım

iPhone X'i diğer iPhone'lardan ayıran en büyük özellik, ekranının çerçevesiz olması. Üzerinde yer alan çentiğe rağmen çok kullanışlı gözüken ekran, yıllardan beri "tasarım" kelimesi ile özdeşleşen iPhone'a bu ününü geri kazandırdı.

Kolay Açılış

Telefonun giriş ekranına gitmek için alttan yukarı doğru hızlıca kaldırmanız yeterli. Üstelik ekranı uyandırmak için tek yapmanız gereken şey ekrana hafifçe dokunmak.

Kamera

Dikey olarak yerleştirilmiş çift arka kamera ile gelecek iPhone X'de biri f/1.8, diğeri 2.4 diyafram aralığına sahip TrueDepth destekli 12 MP'lik arka kameralar yer alacak. 60 fps'de 4K videolar kaydedebilen iPhone X, Full HD'de 240 fps kayıtlar yapabilecek. Telefonun önünde ise 7 MP'lik güzel bir ön kamera bulunuyor.

Kablosuz Şarj

Apple sonunda inadını bıraktı ve iPhone'un 10. yılına girdiğimiz bu günlerde kablosuz şarj desteğini getirdi. iPhone X'i kabloya takmadan rahatlıkla şarj edebilirsiniz.

Bluetooth 5.0

iPhone X, LTE -Advanced ve Bluetooth 5.0'ı destekliyor.

Üst Kısım

Kamera, kızılötesi, mikrofon, hoparlör, ortam ışık algılayıcı gibi özelliklerin bulunduğu ufak bir çentik halinde yer alan bölüm kullanıcıları rahatsız edecek mi, ilerleyen günlerde göreceğiz.

Siri Düğmesi

Siri'ye erişmek artık daha kolay. Bir çift dokunuş veya "Hey Siri" demeniz yeterli olacaktır.

Suya ve Toza Karşı Dirençli

iPhone X'de resmi olarak mikroskobik anlamda suya ve toza karşı direnç var.

Animoji

Animoji, mesajlar gibi uygulamalarda kullanabileceğiniz eğlenceli bir özellik. Suratınızın hareketini bir köpek, robot, maymun veya balığa çevirebilirsiniz.

Daha Büyük Batarya

iPhone X'in pil ömrü iPhone 7'ye göre 2 saat daha uzun. Ekranından dolayı şarjının çabuk biteceğini düşünen kişiler, rahat bir nefes alabilirler.

Fiyat

Telefonun belki de en çok merak edilen özelliklerinden birisi fiyatıydı. Ortaya çıkan bilgilere göre beklenen oldu ve iPhone X'in 64 GB'lık versiyonu 999 dolardan satışa sunuldu. Türkiye fiyatına ise birazdan değineceğiz.