iPhone X daha tanıtılmadan fiyatı hakkındaki tartışmalar başlamıştı. Cihazın 999 dolarlık fiyatı açıklanır açıklanmaz pahalı olduğuna dair yorumlar da zaman kaybetmeden gelmeye başladı. Fakat gerçekten iPhone X diğer amiral gemilerine göre pahalı mı?

Apple’ın bir yıldır merakla beklenen, Apple hayranlarının daha tanıtılmadan Apple Store’lar önünde kuyruklar oluşturmaya başladığı, iPhone’ların 10. yıl özel telefonu iPhone X nihayet tanıtıldı. Cihazın fiyatı ile ilgili pek çok sızıntı gerçekleşmişti. Sonunda beklenen oldu ve Apple, iPhone X’in fiyatının 999 dolar olacağını açıkladı.

Çoğu kişiye göre bu fiyat, bir akıllı telefona verilmeyecek kadar yüksek. Fakat son bir yıl içinde akıllı telefon piyasasında fiyatların önemli derecede arttığı da su götürmez bir gerçek. Gelin hep birlikte Apple’ın yeni ‘sanat eseri’ iPhone X’in fiyatını 2017 yılında tanıtılan diğer amiral gemileri ile karşılaştıralım.

Apple’ın en büyük rakibi Samsung, yaza muhteşem veda etti ve ilk çift kameralı telefonu Galaxy Note 8’i Ağustos ortasında tanıttı. Cihazın Birleşik Devletler’deki fiyatı 950 dolar. Türkiye satış fiyatı ise 4999 TL.

LG’nin Ağustos sonunda tanıttığı yeni amiral gemisi LG V30 $830 dolarlık fiyat etiketi ile Amerika’da satışa çıkacak. Bu da cihazın geçtiğimiz yıl tanıtılan ve 750 dolardan satışa sunulan LG V20’den 80 dolar daha pahalı olduğu anlamına geliyor.

Ülkemizde resmi olarak satılmayan fakat dünya çapında hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip olan OnePlus 5, şaka gibi gelebilir fakat yalnızca 540 dolara satışa çıktı. Özelliklerine aşağıdaki bağlantıdan bakabilirsiniz.

Ülkemizde çok fazla sevilen Samsung’un bahar aylarında tanıttığı diğer amiral gemisi Galaxy S8 Plus, Amerika’da 840 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkmıştı. Galaxy S8 ile Galaxy Note 8 arasındaki farkı düşündüğümüzde 110 dolarlık fiyat farkı gerçekten çok fazla.

Bu fiyat farklarının Samsung’a has olduğunu düşünüyorsanız Galaxy S8’e yakın bir tarihte tanıtılan LG G6’nın da V30’dan 130 dolar daha ucuza, sadece 700 dolara satışa çıktığını belirtelim.

Apple’ın bu akşam tanıttığı diğer modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın ise beklenenden daha düşük bir fiyata kullanıcılara ulaşacağını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl iPhone 7, 649 dolar başlangıç fiyatına sahipti. Bu yıl tanıtılan iPhone 8 ise 699 dolardan satışa sunulacak.

Aynı şekilde ‘büyük’ model iPhone 8 Plus da iPhone 7 Plus’a göre yalnızca 30 dolar farkla 799 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Apple’ın iPhone 8 fiyatlarını düşük tutmasının altında yatan sebep, Apple hayranlarının iPhone X varken yüksek fiyatlı bir iPhone 8’e yönelmeyecek olmaları olabilir.

Sonuca baktığımızda 2017’nin ilk yarısında tanıtılan akıllı telefonlar kısmen daha makul fiyatlara sahiplerdi. Yılın ikinci yarısında tanıtılan amiral gemileri ise hiç olmadığı kadar yüksek fiyatlara satışa çıktılar. Belki iPhone X en pahalı amiral gemisi olarak satışa çıkacak olabilir, fakat diğer amiral gemilerine karşı marka ve ‘hayran’ üstünlüğü düşünüldüğünde çok da anormal bir fiyata sahip olduğu söylenemez.