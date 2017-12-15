iPhone X Halt Etmiş: TrueDepth Kameranın 3 Farklı Kullanımı!

Apple, iPhone X ile birlikte oldukça etkileyici bir TrueDepth kamera tanıttı. Bu kamera şu an için yüzümüzü emojiye çevirmeye yarasa da gelecekte bunun çok ötesinde hizmetler sunabilir.

Apple, yeni akıllı telefonu iPhone X’da bulunan TrueDepth kamera için Gelişmiş Üretim Fonu olan Finisar’a 400 milyon dolarlık bir yatırım yaparken, tahmin edebileceğiniz gibi kaliteli selfie’ler çekmekten fazlasını planlıyordu. Zira TrueDepth kamera sayesinde Apple yeni bir biyometrik güvenlik sistemine kavuşmuş oldu: Face ID. Şu an için Face ID yalnızca Apple’ın 10. yıl özel telefonu olan iPhone X’da bulunuyor. Fakat bu durum sonsuza kadar böyle olmayacak. Apple, farklı alanlardaki ürünlerine de Face ID’yi başarılı bir şekilde entegre edebilir.

MacBook Pro

MacBook Pro, Face ID’nin entegre edileceği düşünülen ilk ürün. Bir bilgisayar düşünün ki karşısına geçer geçmez sizi daha yüzünüzden tanıyarak kilidini açıyor. Herhangi bir kayıtlı web sitede oturum açmak istediğinizde şifre ya da kullanıcı adı girmeye gerek kalmadan yüzünüzü tanıyarak otomatik olarak oturum açıyor. Hatta siz bilgisayarın başından kalktığınızda bunu algılayarak kilidi otomatik olarak devreye sokarak dosya ve bilgilerinizi koruyor. Apple’ın yüz milyonlarını Face ID’ye dökmesine kesinlikle değer.

iPad Pro

iPad Pro, TrueDepth kameranın kullanılabileceği ikinci ürün. Kullanılabileceği demek az olabilir çünkü çoğu kişiye göre 2018 yılında tanıtılacak olan iPad Pro’da TrueDepth kamera olması neredeyse kesin. Fakat iPad Pro’nun TrueDepth kamerası önde değil arkada olacak ve bulunma sebebi güvenlik olmayacak. iPad Pro, arkana bulunan TrueDepth kamerası ile mekanı 3 boyutlu olarak tarayacak ve dilediğiniz nesneyi Face ID teknolojisine benzer bir şekilde tarayarak 3 boyutlu olarak modelleyebilecek. Elbette ki bunlar şu an için yalnızca tahmin.

Apple Watch

Apple Watch serisi, Apple’ın üstün reklamcılık becerileri sayesinde kendini ilk ve en gelişmiş akıllı saat olarak tanıtmayı başardı. Apple Watch oldukça kullanışlı olsa da hala büyük eksiklikleri bulunuyor. Bu eksikliklerin başında ise Apple Watch’u kullanmak için iki elinize de ihtiyaç duyuyor olmanız geliyor. Bir elimiz zaten Apple Watch takılı olduğu için kilitlenmiş durumda, diğer elimiz de Apple Watch’un dokunmatik ekranını kontrol etmek için kullanılıyor. Dolayısı ile yalnızca bildirim okumak için iki elimizi de meşgul etmiş oluyor. Fakat TrueDepth kameranın yetenekleri Apple Watch ekranına hiç dokunmadan onu kullanabilmemizi sağlayabilir. Yüz ve göz hareketlerimizi takip eden TrueDepth kamera biz Apple Watch’a baktığımızda bildiğimiz otomatik olarak açabilir, göz hareketlerimize göre metni kaydırabilir ve bir butona odaklanıp göz kırptığımızda ya da farklı bir hareket yaptığımızda o düğmeye kendi kendine basabilir. Tabii bunlar yalnızca öneri ve beklentilerden ibaret.