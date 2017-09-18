iPhone X İçin Hazırlanmış, Birbirinden Güzel Duvar Kağıtları

Yeni iPhone X, çerçevesiz ekran tasarımıyla birçok otoritenin beğenisini kazandı. Fakat cihazın tasarımı tümden değiştiği için duvar kağıdı boyutları da değişmiş oldu.

Apple, her yeni iPhone tanıttığında muhakkak bir ya da iki tane resmi duvar kağıdı bulunur. Bunlar her ne kadar şık olsa da sonuçta cihaz milyonlarca farklı insan tarafından kullanılacak ve eminim birkaç kişi farklı duvar kağıtlarını da denemek isteyecektir.

iPhone X, ekran en-boy oranı ile diğer iPhone’lardan, hatta tüm cihazlardan ayrılıyor. Dolayısı ile iPhone X için yüksek çözünürlüklü, şık tasarımlı duvar kağıtları bulmak pek kolay olmayacaktır.

O halde size öncelikle Apple’ın resmi iPhone X duvar kağıtlarını, daha sonra ise tasarımcılar tarafından oluşturulmuş şık iPhone X duvar kağıtlarını sunabiliriz.

Evet, Apple'ın duvar kağıtları oldukça şık. Fakat tasarımcıların iPhone X için hazırladıkları duvar kağıtları da hiç fena durmuyor. iPhone X almayacak olsanız bile beğendiğiniz bir tanesini kullanabilirsiniz.