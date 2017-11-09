iPhone X için tasarlanan ve iPhone'un iç donanımını gösteren duvar kağıdı, kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Uzun bir süredir benzer tasarım çizgileriyle karşımıza çıkan Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde de kullanıcısını şaşırttığı söylenemez. Ancak Apple’ın yeni üst seviye akıllı telefonu ile gelen duvar kağıdı ise, telefonun ayrı bir şıklık kazanmasını sağlamıştı.

iPhone X'un varsayılan duvar kağıdına ufak dokunuşlar yaparak üst çentiğin görünmesini engelleyen duvar kağıdından sonra, şimdi de iç donanımını gösteren duvar kağıdı iFixit tarafından kullanıma sunuldu.

Buraya tıklayarak duvar kağıdını iFixit'in sitesinden indirebilirsiniz. Ekranınızda güzel durmasını istiyorsanız, tam çözünürlükte indirmeniz gerekli. Ardından iPhone'unuzun Ayarlar menüsünden Duvar Kağıdı’na gelip, "Yeni Bir Duvar Kağıdı Seçin" kısmına dokunun ve kaydettiğiniz fotoğrafı bulun. Ayrıca sabit veya perspektif (cihazınızı eğdiğinizde duvar kağıdını biraz hareket ettirir) modlarını da seçebilirsiniz. Perspektif modu, duvar kağıdınızdaki piksellerin, sabitlenmek yerine hareket ettireceği için, ekran yanmasını da önlemenin iyi bir yoludur.