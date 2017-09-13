iPhone X İçin Twitter’da Yapılan Efsane Yorumlar

Apple’ın yeni şahanesi iPhone X, bazı Twitter kullanıcılarının içindeki mizahi yaratıcılıklarını tekrar ortaya çıkarttı.

iPhone X, uçtan uca ekranı ve iPhone 8 / 8 Plus’a oranla sahip olduğu ekstra özellikleri nedeniyle dün gecenin tartışmasız şampiyonuydu. Öyle ki yeni nesil Apple Watch ve Apple TV’nin tanıtıldığından sanki hala haberimiz yokmuş gibi hissediyoruz -kendi adıma konuşayım da eminim benim gibi çok kişi vardır-. Her yanıyla büyüleyici olan iPhone X, elbette Twitter’da da tüm günün yegane konusu oldu. İçlerinden en eğlenceli olanlarını sizlerle paylaşmak istedim, umarım keyifli anlar yaşarsınız.