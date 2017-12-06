Apple’ın amiral gemisi iPhone X, barındırdığı teknoloji harikası özellikleriyle sektörün tümüne yol gösterici oluyor. Önümüzdeki yıl, birçok firmanın benzer 3B algılayıcılara sahip cihazlar üretmesi bekleniyor. Bu sözler ise adını pek duymadığımız fakat, başarılı bir sensör üreticisinin sözleri.

Tayvan merkezli bir akıllı telefon donanımları tedarikçisi, Apple’ın 10. yıla özel olarak ürettiği iPhone X ile birlikte gündeme gelen, gelişmiş 3B algılama teknolojilerine dikkat çekti. Önümüzdeki 5 ila 8 yıl içinde bu teknolojilere olan talebin muazzam düzeylerde artış yaşanacağı söyleniyor.

Dijital kamera ve görüntüleme birimi üreticisi olan Altek’in CEO’us Alex Hsia, 3B algılama modülleri için güçlü bir talep potansiyeli olduğunu bildirdi. Ona göre bu potansiyeli yaratan şey, iPhone X’da bulunan 3B algılama birimlerinin başarısı. Hsia, “Kısa mesafede yüksek doğruluk sunan iPhone X, önümüzdeki yıllarda yaşanacak talep artışının temellerini attı” açıklamasında bulundu.

Altek, sektörel anlamda birçok üreticiye görüntüleme teknolojileri ile ilgili donanımlar üretip satıyor. Şirketin sunduğu 3B algılama teknolojisi, etkin bir kamera çözümü, aktif bir ışık kaynağı kontrolü ve derinlik algoritmalarından oluşuyor.

iPhone X’un 3B algılama teknolojisi üzerinde büyük bir atılıma neden olduğu aşikar. Ancak bu teknolojiyi ilk kez kullanan cihaz o değil. Microsoft Kinect, 2010 yılında 3B algılayıcılarla piyasaya sürülen ilk cihazdı. Akıllı telefon endüstrisinde ise HTC, üç yıl önce bu teknolojiyi M8 telefonuyla ilk kez benimsedi. Huawei, 2016 yılında piyasaya sürdüğü P9 modeliyle aynı teknolojiyi kullanmıştı. Aynı yıl Apple, 3B algılama yeteneklerine sahip olan iPhone 7 Plus'ı piyasaya sundu.

Akıllı telefon üreticilerinin önümüzdeki yıllarda 3D algılama teknolojisini nasıl benimseyeceklerini görmek gerekiyor. Apple'ın en büyük rakibi olan Samsung’un bu konuda önemli adımlar atması bekleniyor. Muhtemelen Galaxy S9 modeli bu konuda büyük bir dönüm noktası olacak.

Parmak izi teknolojisi, kısa bir süre de olsa akıllı telefonlar için geçerli bir biyometrik güvenlik seçeneği oldu. Artık anlaşılan o ki, iPhone X öncülüğünde neredeyse bütün sektör 3B algılama teknolojileri üzerine yoğunlaşacak.