iPhone X ile Günlük Kullanımda Nasıl Şarj Tasarrufu Yapılır?

iPhone X ile birlikte Apple, ilk kez bir akıllı telefonunda OLED ekran panelleri kullandı. OLED ekran, iPhone X kullanıcılarına önemli bir şarj tasarrufu imkanı sağlıyor.

Özellikle son iki yılda akıllı telefon fiyatları inanılmaz bir hızla artış gösterdi. Bu büyük fiyat artışlarına karşın elde edebildiğimiz tek büyük özellik, fotoğrafların arka planını bulanıklaştırabilmek ve telefonlarımızı günde sadece bir kere şarj edebilmek oldu.

iPhone X, tasarımı ve özellikleri kadar fiyatı ile de en çok konuşulan akıllı telefon olmayı başardı. Fakat buna karşılık olarak %100 şarj ile bir günü ancak çıkartabiliyor. Neyse ki iPhone X’un şarj ömrünü uzatabileceğiniz birkaç püf nokta bulunuyor.

Şu ana kadar iPhone modelleri LCD ekranlar kullanıyordu. LCD paneller tüm ekrana beyaz ışık verir ve pikseller filtre görevi ile ışığın renklerini düzenleyip görüntüleri oluşturur. Dolayısı ile tamamen siyah bir görüntü dahi ekranı maksimum güçte çalıştırır.

iPhone X’da ise OLED ekran vardır. OLED ekranlarda her piksel kendi ışığını üretir. Böylece görüntüde ne kadar siyah alan varsa ekranda o kadar ışığı kapalı piksel vardır ve o kadar güç tasarrufu sağlanır.

İşte iPhone X ile daha uzun şarj ömrü sağlamanın 3 kolay yolu:

1- Duvar kağıdınızı değiştirin

Duvar kağıdınızda ne kadar fazla karanlık alan olursa o kadar fazla güç tasarrufu sağlarsınız. Dümdüz siyah bir duvar kağıdı kullanmak sıkıcı olabilir. Desenli bir duvar kağıdı dahi kullansanız bir miktar enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

2- Uygulamaları karanlık modda kullanın

OLED ekranların bir başka avantajı da cihazı kullanıyorken dahi ekranda güç tasarrufu sağlayabiliyor olmak. Uygulamaları karanlık moda alırsanız pikseller daha az enerji tüketeceği için şarj ömrünü uzatabilirsiniz.

3- iOS’un ‘gizli karanlık mod’ özelliğini kullanın

iOS’da tüm arayüzü karanlık moda çeviren bir özellik bulunmuyor. Fakat Smart Invert özelliği ile arayüzdeki tüm renkleri tersine çevirebilirsiniz. Endişelenmeyin; fotoğraf ve video gibi medya dosyalarınızın renkleri aynı kalacak. Özelliği aktif etmek için ayarlar menüsünden erişilebilirlik’e girip ekran uyumu sekmesine gidebilirsiniz.