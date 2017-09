'Erişilebilirlik' Özelliği iPhone X ile Birlikte Yok Oluyor!

iPhone Plus modellerine sahip Apple kullanıcılarının %76'sının düzenli olarak kullandığı erişilebilirlik özelliği ana ekran tuşu ile birlikte tarih oluyor.

Büyük ekranlı bir telefona sahip olmanın en büyük dezavantajı, tek elle kullanımın neredeyse imkansız olmasıdır. Apple, iPhone 6 Plus ile birlikte Apple hayranlarına ilk kez 5.5 inçlik bir akıllı telefon sunmuştu. Şirket, iPhone 6 Plus’ı alanlar istedikleri zaman cihazı tek elleriyle de rahatlıkla kullanabilsinler diye ‘erişilebilirlik’ adı altında ana ekran tuşuna iki kere bastığınızda telefonun kullanılan ekranını küçülten bir özellik eklemişti.

iPhone 6 Plus’a kadar en büyük iPhone ekranı 4 inçti. Bu yüzden 6 Plus kullanıcıları, 5.5 inçlik ekrana alışmakta oldukça zorluk çekti ve erişilebilirlik özelliğini fazlasıyla kullandılar. O günden bu yana Apple, bütün Plus modellerinde erişilebilirlik özelliğini kullanıcılarına sunuyordu.

Bu yıl ise iPhone X ile birlikte Apple, ana ekran tuşuna elveda dedi. Dolayısı ile erişilebilirlik özelliği de yok olmuş oldu. Yapılan bir araştırmaya göre 5.5 inç ekranlı iPhone 6 Plus, 6S Plus ya da 7 Plus kullanıcılarının %76’sı erişilebilirlik özelliğini sıklıkla kullanıyor. Fakat 5.8 inçlik iPhone X’da bu özellik bulunmayacak.

iPhone X’un neredeyse çerçevesiz tasarımı, cihazın tek elle kullanımını fazla zorlaştırmayacaktır. Fakat ekranın üst kısmına erişmek yine de çok kolay olmayacak. ‘Erişilebilirlik’ özelliği, diğer büyük phablet cihazlarda da bulunuyor. Peki dev ekranlı telefonların lideri Samsung, Galaxy S8 ve Note 8 cihazlarında ana ekran tuşunu kaldırınca ne yaptı?

Aslında Samsung, S7’den bu yana erişilebilirlik özelliğini kullanıcıların ister tuş ile ister parmak hareketi ile aktif etmesine olanak tanıyor. Bir ana ekran tuşu bulunmayan Galaxy S8 ve Note 8 cihazlarında da ekranın sağ ya da sol alt köşesinden parmağınızı içeriye doğru çapraz hareket ettirdiğinizde ekranı istediğiniz boyuta küçültebiliyorsunuz.

Kim bilir, belki Apple da benzer bir parmak hareketi ile iPhone X’daki erişilebilirlik özelliğini aktif edilebilir hale getirir. Sonuçta iPhone X’da ana sayfaya dönmek ya da uygulamalar arasında geçiş yapmak için parmak hareketlerini kullanacağız. Apple farklı işlevsel parmak hareketleri neden eklemesin ki?