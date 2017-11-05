iPhone X İle Galaxy Note 8'in Hızları Karşılaştırıldı!

EverythingApplePro isimli bir kanal Apple'ın iPhone X'u ile Samsung'un Galaxy Note 8'ine hız karşılaştırması yaptı. Sonuçlar oldukça yakın!

EverythingApplePro'yu bilen bilir. Kendileri iPhone 8 ve iPhone 7'ye de ilk mantıklı hız testlerini yapan kanal olmuştu. Yine her zaman olduğu gibi bu sefer de iPhone X'a bir hız testi yaptılar. Ancak bu sefer testi yaparken bir de cihazın en büyük rakibi olan Samsung Galaxy Note 8 ile karşılaştırdılar.

İki telefona da arka arkaya uygulama açma, uygulama açılış hızı, telefon açılış hızı, benchmark testi ve yüz tanıma özelliklerinin hız karşılaştırması yapılan cihazlarda ise sonuçlar oldukça ilginç. Öncelikle arka arkaya uygulama açma testinin ilk roundunu açık ara farkla iPhone X kazanıyor. Ancak ikinci roundun sahibi ise Note 8 oluyor. Burada aslında önemli farkı yaratansa Note 8'in bir "multitasking" yani çoklu işlem yapma telefonu olması.

Uygulama açılış hızı testinde ise aslında bir nebze iPhone X önde olsa bile, verilerin tam anlamıyla alınamayacağı ortada. Çünkü iki cihaza da yüklenen uygulamaların optimizasyonları şimdilik cihazlara uygun değil. Benchmark testinde iPhone X önde çıkarken bizim en ilgimizi çeken iki test ise şu ikisi oldu: Yüz tanıma testi ve internet sitesine giriş hızı.

Kanalda yapılan testlere göre Apple'ın Face ID'sinin Galaxy Note 8'İn "Iris taraması" özelliğinden daha yavaş çıkması açıkçası benim için oldukça şaşırtıcı oldu. Ayrıca bir başka ilginç detay ise, Galaxy Note 8'in tarayıcı performansının oldukça iyi olması. Hatta o kadar iyi ki "Apple.com"u iPhone X'dan daha hızlı açıyor. Zaten cihaz temel olarak internet bazlı uygulamalara daha hızlı cevap veriyor. Hemen ortadan izleyebileceğiniz videoda testleri daha detaylıca görebilirsiniz.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz ki iPhone X bizim elimizde de var. Biz cihaza ne gibi testler yapalım? Lütfen yorumlarda yazın.