iPhone X İlk Aşamada 2-3 Milyon Adet Satılacak

Analist Kuo'nun söylediğine göre anten ve kamera sisteminin kompleks oluşu, üretimde gecikmeye neden oluyor.

iPhone X’un piyasa çıkış tarihine yaklaştıkça, KGI analisti Ming-Chi Kuo’dan daha fazla haber almaya devam ediyoruz. Kuo, iPhone X’un 3 Kasım tarihinde ilk çıktığı gün itibariyle 40-50 milyon adetlik beklentinin aksine, sadece 2-3 milyon adetle satışa sunulacağını söylüyor.

Dahası Kuo’ya göre iPhone X’un üretimindeki en büyük engel, cihazın kompleks tasarımından ötürü anteni için gerekli olan esnek baskı devresinin (FPCB), tedarikçi firma Murata tarafından beklenilen oranda üretilememesi. İkinci engel ise, arka yüzde yer alan kameranın geniş açılı mercekleri için yine FPCB kart üretiminin sağlanamaması. Samsung ve Huawei cihazlarında bulunan dual kamera merceklerinin aksine iPhone X telefoto ve dual mercekleri ayrı PCB’ler kullanıyor. Tedarikçi ise geniş açılı merceklerle ilgili kalite sorunları yaşıyor.

Üçüncü sorun, TrueDepth kameranın infrared nokta projektörü ya da ‘Romeo’ bileşeni olarak bilinen parçayla ilgili. Romeo modülü, insan yüzünün tam derinlikli bir haritasını çıkarmak için 30.000’den fazla görünmez ışık noktası oluşturan bir ‘Nokta’ projektörünü içeriyor. Kuo’ya göre yüz tanıma sisteminde ilk başlarda yaşanan tasarım sorunları artık giderildi. Kuo, iPhone X üretiminde yaşanan yeni gelişmeler nedeniyle daha önce yaptığı 30-35 milyonluk üretim tahminini, 25-30 milyon barajına çekiyor.

Bir yazısında özetle şunları belirtiyor Kuo: