iPhone X'in "Çentiği" Video Oynatmada Sorun Yaşatmayacak

iPhone X tanıtıldığında ekran büyük olmasına rağmen, kameranın ve sensörlerin bulunduğu ekrandaki kapalı kısmın video oynatmada sorun olup olmayacağı tartışılıyordu. Görünüşe göre ekrandaki çentik kısım video oynatırken problem olmayacak.

iPhone X tanıtıldığında insanların en çok merak ettiği şey, telefonun ön yüzünün büyük bir kısmını kaplayan 5.8-inch'lik ekranın sensör ve kameraya ayırdığı kısım yüzünden video izlemenin nasıl olacağıydı. Video izlerken çok büyük bir yeri kaplamasa da, rahatsız edebilecek bu ekranın üst tarafındaki tasarımsal kıvrım yüzünden, formatı genelde 16.9 olan videoları yatay bir şekilde izlemenize engel olabilirdi.

Fakat Marques Brownlee yani MHKB olarak da tanınan Youtuber, bu soruyu yanıtlayacak bir video hazırladı. Özellikle de ekranın farklı tasarımının yaratacağı sorunlara cevap vermeye çalışan Brownlee, yatay biçimde 16:9 videoları oynatırken gözümüzü rahatsız edebilecek bu durumun çözümünün basit olduğunu gösterdi.

Brownee'nin videosundan alınan bu görsele ve verdiği bilgilere göre, eğer video izlerken videonun oynadığı ekrana iki kez ard arda dokunursanız video ekrandaki çentiğin sınırından küçülüyor ve tam 16:9 boyuta iniyor. Eğer çentikle ilgili bir probleminiz yoksa yeniden çift tıklayarak videoyu tüm ekrana yayabiliyorsunuz. Ayrıca analistik danışmanlık şirketi Creative Strategies'in müdürü Ben Bajarin'de Twitter'dan yaptığı paylaşım ile bu özelliği doğruladı.

Görünüşe göre iPhone X ile ilgili potansiyel tüketicinin aklındaki en büyük sorulardan biri de böyle cevaplanmış oldu. Marques Brownlee'nin ekranla ilgili bilgileri verdiği videonun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Video izlemek için ekranın tamamını kullanamamak iPhone X için bir eksi mi olacak? Yoksa bu ilginç tasarım ile birlikte buldukları çözümü beğendiniz mi?