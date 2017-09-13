Apple, resmi sitesinde iPhone X'in sahip olduğu tüm özellikleri en ince ayrıntısına kadar açıkladı.

Yorucu olduğu kadar heyecan dolu bir gecenin ardından Apple'ın yeni iPhone'larıyla nihayet tanıştık. iPhone 8 ve 8 Plus'la birlikte tanııtlan iPhone X, sahip olduğu özellikleriyle hakikaten de beklediğimize değen bir cihaz oldu. Canlı olarak yayınladığımız lansmandan yola çıkarak telefonda var olan tüm özelliklerden bahsetmeye çalıştık fakat bu esnada elbette tüm detaylardan bahsedilmedi. Apple, tanıtımın üzerinden geçen birkaç saatin ardından cihazdaki tüm özellikleri resmi web sitesi üzerinden yayınladı. Çayınızı kahvenizi hazırlayın, zira özelliklerin hepsini öğrenene kadar diliniz damağınız kuruyabilir. :)