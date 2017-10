iPhone X'in Göz Yaşartan Tamir Fiyatları Açıklandı!

Bekledik bekledik, ve o güne geldik. iPhone X, bir çok ülkede ön satışa çıkarıldı. Tabi cihazla bağlantılı fiyat listeleri de artık yavaş yavaş açıklanıyor.

İşte yine yılın bu zamanı geldi, yeni bir iPhone, yeni bir satın alım çılgınlığı... Zamanında "Costs less, does more" yani "Daha ucuza daha fazlasını yapar" mottosuyla elektronik cihazlarını satan Apple, günümüzde tam olarak olmasa da bir nebze zıttı diyebileceğimiz bir motto ile hayatına devam ediyor.

Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone X, 1000 dolarlık taban fiyatıyla zaten bir çoğumuzun gözlerini yaşartmıştı. Ülkemizdeki satış fiyatları ortaya çıktığında da bizi şaşırtmayan Apple'ın ultra-amiral gemisi, 6000 liranın üzerinde bir satış fiyatıyla hitap ettiği tüketici kesimini net bir şekilde ifade ediyordu.

ABD'de dün ön satışa çıkan Apple'ın akıllı telefonu, stoklarını anında tüketti, teslim tarihinin ileri ertelenmesi konuları tartışılmaya başlandı. Apple ön siparişlerin başlamasının ardından iPhone X için garanti dışı tamir ücretleri listesini yayınladı. Listeye göre en pahalı tamir ücreti tabiki ekran oluyor. Cihazın en pahalı parçası olan ekranı, Samsung'tan olduğu gibi satın alınıyor. Bu sebeple tamir ücreti de bir hayli yüksek.

Yayınlanan fiyatlara göre, garanti dışı ekran değişiminden Apple tarafından talep edilecek ücret ABD için tam 279 dolar. Cihazın ekran dışında tamamına gelecek ağır hasarlar sonucu ödeyeceğiniz tutar ise dudak uçuklatıcı bir 549 dolar. Yani bu rakamların anlamı, olur da iPhone X'inizi kırarsanız, yepyeni bir Xiaomi almak tamir ettirmekten daha ucuza gelebilir. Tabi sizin için onun yerini tutmaz muhtemelen ama, ufak bir tavsiye bizimkisi.

Evet, canım Türkiyemin potansiyel iPhone X kullanıcıları. Eğer bu cihaza sahip olursanız, bir kılıf, koruyucu cam, enerji kalkanı, pasif-uranyum zırhı... Ne bulursanız, ne pahasına olursa olsun, iPhone X'inizi korumanızı gönülden rica ediyorum, cebinizi düşünüyorsanız.