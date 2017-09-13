iPhone X'in Hepimizi Emojiye Dönüştüren Özelliği: Animoji!

Herkes Face ID ile bir güvenlik kilidi beklerken Apple, bundan fazlasını yaparak elindeki 3D yüz tarayıcısını eğlence için de kullandı. Artık hepimiz yüzümüzü bir emojiye dönüştürebileceğiz.

90’lı yıllarda hepimiz Jetgiller’i izlerken bizler de uçan arabalar ile seyahat edeceğimizi hayal ederdik. Fakat teknoloji, tüketici elektroniğinin 2000’lerin sonunda yaptığı atılımla çok farklı bir noktaya doğru gelişmeye başladı. Bugüne geldiğimizde, yeni bir ‘özellik’ ile tanışıyoruz; yüzümüzü at kafasına dönüştürebilen animoji.

Aslına bakılırsa animojiler, son derece modern bir teknoloji kullanılarak oluşturuluyor. iPhone X’e özel olarak geliştirilen animojiler, cihazda bulunan kızılötesi sensörler ve derinlik algılayabilen ön kamera sayesinde iPhone X’den yüzümüze gönderilen 30 bin ışık demeti ile oluşturulan üç boyutlu görüntünün bir emojiye dönüştürülmesi ile oluşuyor. Zaten eleştirdiğimiz nokta da bu; ellerinde bu kadar gelişmiş bir teknoloji varken bunu daha efektif bir şekilde kullanabilirlerdi.

Yine de yiğidi öldürüp hakkını yemeyelim. Face ID sayesinde oluşturulabilen animojiler, en azından bir süre iPhone X sahiplerinin gerçekten farklı ve eğlenceli mesajlar göndermelerini sağlayacak.

Animojiler yeni bir emoji karakteri getirmedi, hali hazırda bulunan 12 emoji, 3D olarak yeniden elden geçirildi ve anomoji karakteri olarak iPhone X kullanıcılarına sunuldu. Bu karakterler; maymun, robot, kedi, köpek, uzaylı, tilki, gülen kaka, domuz, panda, tavşan, tavuk ve tek boynuzlu at. İlerleyen zamanlarda Apple, yeni animojiler ekleyecektir.

Animojiler, iPhone X ile birlikte hayatımıza girecek olan Face ID sayesinde 50’den fazla kas hareketimizi algılayabiliyorlar. Bu sayede Snapchat efektlerinden farklı olarak bizi tamamen bir emojiye dönüştürebiliyor. Animojiler sayesinde bir panda ya da tavşan olarak arkadaşlarınıza sesli mesajlar gönderebilirsiniz.

Animojiler, iPhone X’e özel olarak geliştirildi. Bu nedenle onları daha uzun bir süre ortalıkta göremeyeceğiz. Zira iPhone X’in ön siparişleri 27 Ekim’de, satışları ise 3 Kasım’da başlayacak.