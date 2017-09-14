Apple'ın yeni harikası iPhone X'un canavar işlemcisi A11 Bionic'e ait yeni Geekbench sonuçları ortaya çıktı. A11 aldığı puanlarla hem MacBook Pro'yu hem de iPad Pro'yu geride bıraktı.

Apple, iPhone X ve iPhone 8’lerin sunumu sırasında yeni A11 Bionic işlemcisi hakkında oldukça iddialıydı. Ortaya çıkan Geekbench sonuçları şirketin açıklamalarını fazlasıyla destekliyor. Yeni A11 işlemcisi aldığı puanlarla, geçtiğimiz yıl iPhone 7’ler ile birlikte tanıtılan A10 Fusion işlemcisine bariz bir üstünlük sağladı.

Hepsi bu da değil. A11 Bionic işlemcisi Geekbench puanlarıyla Apple’ın en üst düzey çift çekirdekli dizüstü bilgisayarı olan 13 inçlik 3.5 GHz MacBook Pro 2017’yu yakalamış durumda. A10X Fusion işlemcili 10.5 inçlik iPad Pro ise performans konusunda A11’in altında kaldı.

Tek çekirdek performansında MacBook Pro aldığı 4592 puanla, 4141 puan alan A11 işlemcisini az bir farklı geride bırakmış görünüyor. Çoklu çekirdek performanslarında ise MacBook Pro 9602 puan alırken iPhone X’da bulunan A11 Bionic 10438 puan alarak MacBook Pro’yu geçmeyi başarıyor.

iPad Pro ise A11 işlemcisine yaklaşamıyor bile. Tek çekirdek performansında sadece 3887 A10X işlemcisi, çoklu çekirdek performansında ise 9210 puanda kaldı. Geliştirilmiş bir versiyon olsa da geçtiğimiz yıla ait A10X işlemcisinin yepyeni A11’den daha düşük puan alması normal karşılanabilir.