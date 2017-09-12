iPhone X'in Renk ve Hafıza Seçenekleri Sızdırıldı!

Apple'ın bu akşam duyuracağı iPhone X için 3 yeni renk sızdırıldı. Ayrıca telefonun özellikleri sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Bu akşam saat 20.00’da başlayacak yayınla iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus dahil pek çok yeni cihazı tanıtacak Apple’ın amiral gemisinin hangi renklerle çıkacağı sızdırıldı. Slashleask tarafından sızdırılan bir görüntüde edinilen bilgilere göre telefonun 3 farklı renk seçeneği bulunacak.

iPhone X'in renklerine baktığımızda Siyah, Altın ve Gümüş seçenekleri bizleri karşılıyor. Apple, konferansta bir sürpriz yapar da yeni renk seçenekleri sunar mı bilinmez, ancak şimdi sunulmasa da ilerleyen dönemlerde muhakkak yeni renkler çıkacaktır. (örneğin iPhone 7 için çıkan kırmızı renk)

Sızıntılara göre 6 çekirdekli A11 çekirdeğinden güç alması beklenen iPhone X’de 3 GB RAM miktarı bulunacak. 64, 256 ve 512 GB olacak şekilde üç farklı seçenekle birlikte çıkacak telefonun ülkemize gelmesi beklenen 64 GB’lık versiyonunun 999 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Renk dahil iPhone X’le alakalı tüm detaylara saat 20.00’de düzenlenecek konferansla birlikte web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.