iPhone X’in Sahip Olacağı Özellikler Belli Oldu!

Apple'ın yarın tanıtacağı yeni telefonları hakkında sızan bilgileri derledik.

Apple’ın çok uzun süreler saklamayı başardığı, ancak sonlara doğru iOS 11’in kodlarından sızan bilgilerle açık verdiği iPhone’ların bilinen tüm özellikleri ortaya çıktı.

Bu zamana kadar sürekli iPhone 8 ismi ile yaptığımız haberlerin ardından Apple, yeni telefonunu iPhone X adıyla tanıtabilir. Daha da ilginci iPhone’un ara telefon olarak çıkardığı “S” serisi, sızan bilgilere göre olmayacak ve iPhone X’in dışında iPhone 8 ve iPhone 8 Plus yer alacak. Peki, Apple’ın çıkaracağı yeni amiral gemisi(iPhone X) için bildiğimiz özellikler ne? Bu haberimizde iPhone X'de olacağı belirtilen özellikleri, detayları birlikte ele alacağız.

Parmak İzi Okuyucu

Apple’ın yeni telefonlarında ekrandan dolayı nereye konacağı çok büyük sorun olan Touch ID’nin, sızdırılan kodlarla birlikte bir kez daha çıkmayacağı doğrulandı. Touch ID kullanarak ödeme yapmak yerine, Face ID(Yüz tanıma) kullanıp ilk kimlik doğrulamasını yaptıktan sonra, uyku/uyandırma düğmesini çift tıklayarak ödemeyi onaylayabileceğiz.

İşlemci

Apple’ın 2017’de kullanacağı A11 yongası ile ilgili detaylar ortaya çıktı. 4 adet düşük güç tüketimli “Mistral” çekirdeği ile 2 adet yüksek güç tüketimli “Monsoon” çekirdeğinin bulunduğu 6 bağımsız çekirdekli bir işlemci yer alacak.

RAM

Telefonların RAM miktarına bakıldığında, yine Android’den çok uzak bir miktar görüyoruz. iPhone 8’de 2GB RAM, iPhone X ve iPhone 8 Plus’da ise 3 GB’lık RAM kapasitesi bulunacak.

Kablosuz Şarj

Kodlarda ortaya çıkan bilgilere göre iOS 11’de kablosuz şarj olma özelliği yer alıyor. Apple, bu yıl çıkacak iPhone’lara kablosuz şarjı çok yüksek bir ihtimal getirecektir fakat bu sadece iPhone X'le mi sınırlı olacak, yoksa diğer cihazlarda da olacak mı, bunu yarın öğreneceğiz.

Kamera

iPhone X, 12MP arka kamera ve 7 MP ön kameraya sahip olacak. 60 fps’de 4K videolar çeken telefonun, Full HD’de 240 fps kayıtlar yapabilmesi bekleniyor.

Apple herkese sürpriz yaparak çok farklı özellikler açıklar mı, orasını kestirmek güç, ancak bazı noktalarda kafamın karıştığını söylemem gerekiyor. Mesela telefonların donanımının daha farklı olmasını beklerdim. Bakalım, yarın duyurulacak iPhone’lar bizlere neler gösterecek.