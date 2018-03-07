Apple, 12 Eylül 2017’de tanıttığı iPhone X ile 2018’in tasarım trendini belirledi. Asus’tan LG’ye kadar pek çok üretici, ekranında çentik olan cihazlarla piyasaya çıkmaya hazırlanıyorlar. Yapılan tanıtımlar ve henüz çıkmamış cihazlara dair sızıntılar, 23 farklı iPhone X klonunun geleceğini gösteriyor.

iPhone X, çentikli ekranıyla teknoloji dünyasının yeni tasarım trendi oldu. Apple’ın bu adımı, Android işletim sistemiyle cihaz üreten alternatif üreticiler dahil pek çok firmanın dikkatini çekti. Hatta bu firmalardan Asus, yeni Zenfone 5 serisini doğrudan iPhone X’e rakip olarak sundu.

Face ID gibi bir özelliğin çalışması için iPhone X ekranı üzerinde bulunan çentik TrueDepth adı verilen bir dizi sensör teknolojisini içeriyor. Apple, cihazın ekranına engel olduğu için yapılan ağır “çentik” eleştirilerini görmezden geliyor ve yeni bir akım başlatmış oluyor.

Her biri Android işletim sistemiyle çalışan iPhone X klonlarının önemli bir bölümü, küresel piyasada hiçbir iddiası bulunmayan firmalar tarafından üretiliyorlar. Ancak Asus ve LG gibi devlerin bu sınıfta cihazlar çıkartması oldukça ilginç. Çünkü Face ID bir kenara, cihazların performansları gerçekten gözleri dolduruyor.

Çoğunluğu Çinli firmalardan oluşan üreticilerin yüksek satış rakamlarına tek başlarına ulaşmaları imkansız. Ancak yakında çoğu insanın elinde iPhone X olmayan, çentikli ekrana sahip cihazlar göreceğiz.

Hemen aşağıdaki görselde yer alan cihazlar, bugüne kadar tanıtılmış ve henüz tanıtılmamış iPhone X klonları:

Silik şekilde yazılmış olan akıllı telefonlar, tasarımları ve özellikleriyle netleşmiş cihazlar. Koyu şekilde yazılanlar ise henüz tanıtılmamış olanlar.

Apple’ın bu tasarımın klonlanması konusunda hiç de endişelendiğini düşünmüyoruz. Zira firmanın bu konuda ciddi bir algısı var ve çıkan her çakma telefon orijinaline itibar kazandırıyor.

LG ve Asus gibi devlerin Apple’a itibar kazandırma pahasına bu tasarımı benimsemiş olmaları ise gerçekten çok ilginç. Çünkü onları sayısız alternatif üreticiler arasında anmamaya çalışsak da özgünlükten uzak bir şekilde yaptıkları işler yüzünden anmak zorunda kalıyoruz.

Apple, iPhone X ile birlikte yeni bir cihaz sınıfı başlatmış olabilir. Bunun cevabını ise muhtemelen bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modellerinden sonra öğreneceğiz.