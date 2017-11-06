iPhone X kullanıcılarının Klavyedeki Boş Alan İsyanı

Apple iPhone X’un klavye tasarımında, alt tarafta boş alan bırakması kullanıcıları kızdırdı.

Kullanıcıların eline iPhone X’un geçmesiyle birlikte, birçok kişi klavyenin altındaki boşluktan dolayı, MacRumors forumları, Reddit ve Twitter gibi platformlarda dert yandı. Emoji simgesi ile Dikte simgesi arasındaki boş gri alan en başından beri eleştiriliyor ve gerçekten Apple’ın bu alanda neden daha fazlasını yapmadığı merak konusu.

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Apple’ın, iPhone X tasarımına ana menü butonu koymamış olması, iOS 11 de bazı ergonomik değişikliklere gitmeyi mecbur kıldı ve artık ana menüye yukarı kaydırarak gidiliyor. Kimi kullanıcıların teorisine göre, klavyede boşluk bırakılmasının sebebi ana menüye daha rahat ulaşabilmek ancak birçok kullanıcı bu duruma tepkili.

BluzzFeed, alanın boş bırakılması yerine bu ölü alanın noktalama işaretleri veya sık kullanılan emoji simgeleriyle değerlendirilmesi gerektiğine değindi. Alex Muench bir adım ileri giderek, nasıl olmasıyla ilgili Mac’teki dokunmatik çubuğuna benzer bir tasarım yaptı.

Sizcede bu haliyle çok daha güzel görünmüyor mu?

iPhone X kullanıcıları ise en azından 3. parti uygulamalarla bu alanı istedikleri gibi değerlendirmek istiyor. Henüz 3. parti uygulamalarla değişiklik yapılıp yapılamayacağı konusunda net bir bilgi yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce o boşluk nasıl doldurulmalı?