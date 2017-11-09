iPhone X Kamerasının Yüksek Kalitesi 'Sorun' Oldu!

Bazı iPhone X kullanıcıları, ön kameranın fazla net fotoğraflar çekmesinden şikayetçi. Nedeni ise yüzdeki tüm kusurları ortaya çıkarması.

iPhone X, TrueDepth kamera paneli ile en iyi selfie deneyimlerinden birini sunmaktadır. 7 megapiksel çözünürlüğündeki selfie kamerasına ek olarak yüzü üç boyutlu algılayan kızıl ötesi kamera, yüksek kalitede ve çözünürlükte selfie’ler çekilebilmesini sağlıyor.

Fakat bazı iPhone X kullanıcıları TrueDepth kameranın üst düzey performansından çok da memnun değiller. Nedeni ise kullanıcıların yüzlerinde bulunan tüm çatlakları, kırışıklıkları ya da diğer kusurları net bir şekilde göstermesi.

Herkes daha kaliteli bir kamera ister. Fakat özellikle sosyal medya ile birlikte kameraların kalitesi kadar fotoğraflar üzerinde gerçekleştirdiği yazılımsal iyileştirmeler de önem kazandı. Fakat iPhone X, fazla net ve ayrıntılı fotoğrafları ile sosyal medya kullanıcılarını efekt kullanmaya mecbur bırakıyor.

'iPhone X kamerası beni gerçekten 100 kat daha çirkin gösteriyor.'

Eğer TrueDepth kamera sisteminin tek görevi selfie çekmek olsaydı bu durum belki tartışılabilirdi fakat FaceID gibi önemli bir güvenlik görevi olduğu için görüntülerin ‘net’ olması kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Kolay değil, bu kamera sizi ikizinizden dahi ayırt ediyor… Bazen.

Ayrıca pek çok akıllı telefon uzmanına göre iPhone X’un TrueDepth kamerası geleceğin biyometrik güvenlik teknolojisine öncülük ediyor ve tıpkı Touch ID’de olduğu gibi Face ID’nin de akıllı telefonlar için standart bir biyometrik güvenlik olması bekleniyor.