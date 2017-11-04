iPhone X'in Resmi Satışının Ardından: İlk 24 Saat

Yüzlerce kullanıcı, yeni Iphone’larının yere düşürüp kırdığı fotoğraflarını yayınladığı için bir süredir Iphone X kullanıcıları haber sitelerine girememekte!

iPhone’un amiral gemisi 24 saatten az bir süredir satışta! Çin'de çekilen bir video, sahibinin hırpalanmış gümüş iPhone X'u elinde tuttuğunu gösteriyor. Her ne kadar görünüşte hala çalışsa da, ön ve arka kısmındaki camlar ciddi hasar görmüş. Cihazın zarar görme sebebi ise basit bir cepten düşme.

Gerçekten akıllı telefonların ömrü bu kadar. Hiç kimsenin henüz sahibi olmadığını düşündüğünüz telefon, yürüyüş yaparken parmaklarınızın arasından basit bir anıyla yok olmuyor mu? Yine de iPhone X'un satışa çıktığı ilk 24 saat düşünüldüğü kadar kötü değildi.

Binlerce insan yeni telefonlarını almak için, Apple mağazalarının önünde günlerce kamp yapıyor. Moskova'dan Dubai'ye, Berlin'den New York'a ve hatta Londra'ya kadar hemen hemen tüm Apple Store’larda benzer manzaralar vardı. Peki ilk 24 saatte insanlar iPhone X satın almak için neler çekti?





Sırada olmasına rağmen iPhone X alamayanlar da var!

Londra’da yaşayan bir adam, Regent Caddesi üzerindeki Apple Store’a daha erken gelerek ilk sırada yerini almıştı. Satış gününden üç gün önce gelerek bu hakkı kazanmıştı tabi. Şimdi hikayenin ilginç kısmına geliyoruz! Üç gün boyunca Apple Store’un önünde sıra bekleyen adam nasıl oldu da Iphone alamadı?

Mağazanın açılmasına saatler kala dışarıdaki kuyruk devasa boyutlara ulaşınca, bekleyenlere bilek bandı takılarak geri dönmeleri için 1 saat zaman verildi. Adam zaman geçirmek için gittiği casino’da, 60 dakikada iPhone X için kullanacağı paranın tamamını kaybetti!

Haberlerin hepsi kötü değil

2. sırada olan Marco Pierre White Jr zaten bir telefon hakkına sahip olmasına rağmen telefonlardan birini de torbaya koydu. iPhone X’e ilk sahip olan ve mağazadan ilk çıkan adam; “Bir numara oldum! Arkadaşımın lanet olası parası yoktu, o yüzden eve döndü.” dedi.



IPhone X'in dünkü lansmanı Apple'a bugüne kadarki en büyük çıkışı yaptırdı

Apple, son kazançları sayesinde dünyadaki en karlı şirketi olan Samsung'dan unvanını aldı. Tim Cook geçenlerde yeni iPhone X hakkında 'çok yükselişte olacağını' hissettiğini ve 'Apple'ın geleceği konusunda daha heyecanlı olamayacağını' söyledi. Görünüşe göre de dedikleri oluyor gibi.

TechRadar'ın açıklamasına göre, iPhone satışları zaten iPhone X'den önce çatıda ilerliyordu. iPhone X'la beraber satışlar ne seviyelere yükselecek (ya da düşecek) şimdilik belli değil. Ancak bir-iki haftaya kadar daha net satış rakamlarıyla karşılaşacağımızı düşünüyoruz.

Apple, geçen çeyrekte 46.7 milyon iPhone cihaz sattı; önceki çeyrekte satılan telefonlardaki %14, geçen yılın aynı dönemine göre %3 daha fazla oldu. Apple'ın dördüncü çeyrekte elde ettiği toplam gelir 52.6 milyar dolardı.