iPhone X Kullanıcılarının En Sevdikleri 3 Özellik!

iPhone X, özellikle eski iPhone kullanıcıları için pek çok yenilik gerçekleştirdi. Fakat bu yeniliklerinden özellikle 3 tanesi kullanıcılar tarafından fazlasıyla beğenildi.

2017 yılının büyük bir kısmı Apple’ın iPhone 10. yıl özel modelini beklemekle geçti. Nihayet Eylül ayında iPhone X tanıtıldı ve Apple hayranlarının büyük bir kısmı beklentilerini karşılayan bir iPhone modeli ile karşılaştılar.

Fakat cihaz satışa ilk çıktığı dönemde Apple, talebi karşılamakta zorlandı. Bir teknoloji şirketinin karşılaşabileceği en pozitif sorun budur muhtemelen. İlerleyen dönemlerde arz-talep dengesi sağlandı ve artık isteyen herkes iPhone X’a ulaşabiliyor.

Strategy Analytics bir araştırma gerçekleştirerek iPhone X sahiplerinin cihazlarında en beğendikleri özellikleri ortaya çıkardı. Görünüşe göre kullanıcılar iPhone X’da en çok TrueDepth kamera, OLED ekran ve iOS.

iPhone X’da bir parmak izi tarayıcı olması gerektiğini savunan bir kitle bulunsa da çoğu iPhone X kullanıcısı, Face ID’nin güvenlik kilidinden son derece memnun. Ayrıca Animoji özelliği de kullanıcıları keyiflendirmiş gibi görünüyor.

iPhone X kullanıcılarının beğendiği bir başka özellik ise üst düzey renk kalitesi ve canlılık sunan OLED ekran. Bununla birlikte Apple’ın L şeklindeki pili de eski iPhone kullanıcılarını ilk defa batarya performansıyla memnun etmiş gibi görünüyor.

Apple kullanıcıları çoğunlukla markalarına sadıktır. Bu nedenle kullandıkları diğer cihazlar da genellikle Apple ürünü olur. iPhone X ile birlikte eski cihazlarındaki verilerini yeni cihazlarına kolaylıkla aktaran kullanıcılar, cihazlar arasındaki bağın önemli olduğunu düşünüyor.

Her ne kadar bir Android kullanıcısı olarak iPhone X’da eleştirebilecek çok şey bulsam da bir Apple hayranı için iPhone X’un son derece iyi bir cihaz olduğunu söylemeliyim. Elbette iPhone X’un da diğer iPhone modellerine göre avantajları ve dezavantajları bulunuyor.