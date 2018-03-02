iPhone X Kullanılarak Oluşturulan Tuhaf Optik İllüzyon!

İsveçli sanatçı Peder Norrby, iPhone X ve Apple ARKit kullanarak oluşturduğu optik illüzyonu Twitter'da paylaşınca bir anda viral oldu.

Optik illüzyonlar, 3 boyutlu nesneleri 2 boyutlu olarak görebilen biz insanlar için daima ilgi çekici olmuştur. İsveçli sanatçı Peder Norrby, yeni bir tür illüzyon yaratmak için optik bilgisi ile teknoloji bilgisini harmanladı ve elde ettiği sonuçları Twitter üzerinden paylaştı.

Norrby’nin paylaştığı 17 saniyelik videoda iPhone X, adeta bir ‘kuyu’ gibi hareket ediyordu ve ekrandaki görsel üç boyutlu bir yapıymışçasına bakış açısına göre farklılık gösteriyordu. Norrby, 13 binden fazla beğeni alan videonun sırrını 2 gün sonra Twitter üzerinden verdi.

ARKit’in üç boyutlu yüz tanıma özelliğinden yararlanan Norrby, yüzü algılayarak nesnelere doğal bir bakış açısı sağlayan bir uygulama geliştirdi. Uygulama gözünüzü algılayabiliyor, bu şekilde yukarıdan baktığınızda nesnenin üstünü, aşağıdan baktığınızda altını görebiliyorsunuz.

Peder Norrby, The Parallax View adlı uygulamasını App Store üzerinden ücretsiz olarak sundu. Üstelik Norrby, geliştirdiği optik illüzyonun daha da geliştirilmesi için uygulamanın yanında kaynak kodlarını da sunuyor. Neyse ki arttırılmış gerçekliği Pokemon Go dışında da geliştirmeye çalışanlar var.