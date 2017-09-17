iPhone X Kullanıyorsanız Bu Maskeler(!) İşinize Yarayacak!

Eğer Kasım ayında çıkacak iPhone X'u almak istiyorsanız, güvenlik önlemini artırmak için bu maskeleri kullanmanız gerekebilir. Ürünler Çin'de satılmaya başladı.

Çinli satıcıların yapacağı şeylerin sınırı olmuyor. Her tür seçeneği düşünerek potansiyel ticaret hacmi olan ürünler pazarlayan Çinli üreticiler, şimdi de iPhone X kullanıcıları için maske geliştirdi. Gece uyuduğunuz sırada hırsızlar evinize girer, telefonunuzu alır ve yüzünüzle telefonu açarsa çok ciddi sorunlar çıkabilir.

Bunun olmamasını isteyen Çinli üreticiler, yüzünüz için “koruyucu maskeler” tasarlayarak satmaya başladı. 5 ila 15 dolar arasında satılan bu maskelerin çeşitli modelleri de var. Deliksiz maske, yalnızca gözlerin delikli olduğu maske, yalnızca ağız kısmının delikli olduğu maske ve göz ve ağzın delikli olduğu maske.

Müşterilerini çok iyi gözeten üreticiler bu seçeneklerle birlikte hem modaya uygun hem de güvenli maskeler üretebilecek. Ülkemizde umarım yaygınlaşmaz dediğimiz bu yeni maske, plastikten yapılma olduğu için hem suratınızı terletecek hem de hava almamasını sağlayacak.

Peki, sizce iPhone X’in Face ID koruması hırsızların eline geçmesin diye alınan bu önlem ne kadar işe yarar? Yorumlarınızı büyük bir merakla bekliyorum.