Apple'ın başına bela olan iPhone X modeliyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar, telefonun aşırı derecede baş ağrısı ve göz yorgunluğu yaptığını öne sürdü.

Apple'ın, yeni iPhone X modelinde kullanılan, parlaklık seviyesine bağlı olarak değişen frekanslarda ekranın titremesine neden olan Darbeli Genişlik Modülasyonu'nun (PWM) birçok müşterinin aşırı baş ağrısı çekmesine ve göz yorgunluğu yaşamasına neden olduğu iddia edildi. PWM bir süredir hassas kullanıcılara benzer sorunlara neden olsa da, iPhone X kullanıcılarından gelen göz yatağının arkasında ağrı hissetme durumu bir ilk niteliği taşıyor.

Reddit'te yer alan bir yazıda, Apple'ın, iPhone X ile iPhone 8 arasındaki farkı gösteren iki videoyla PWM'in kapatılmasına izin vermek için Erişilebilirlik" ayarlarında bir seçenek eklemesi talep edildi. Birçok kullanıcı tarafından iPhone X'de yaşanan bu titreşim sağlığa zararlı olarak nitelendirildi ve "özellikle saatlerce kullanım için ideal değildir "ifadeleri kullanıldı.

Apple'ın PWM seviyesinin ayarlanmasını sağlayan yeni bir özelliğin içerisinde olduğu bir güncelleme yayınlayarak en azından sağlık problemleri yaşayan kullanıcıların etkilenme oranını azaltabilir.

Öte yandan PWM teknolojisinin MacBook Pro'larda da sorun yarattığı iddia edildi. Kullanıcılar tarafından iPhone X için bildirilen sorun, 2008 yılından bu yana, MacBook kullanıcıları tarafından dillendiriliyordu. Apple'ın destek sayfalarında 100 sayfayı aşkın süren tartışmalar, 15-20 dakikalık kullanımda dahi baş ağrısı ve göz yorgunluğu yaşandığını gösteriyor.

Peki PWM tam olarak nedir ve sağlık sorunlarına neden sebep oluyor? Normal şartlarda insan gözü PWM'nin ürettiği ekran titreşimini algılayacak kapasitede değildir. PWM analog bileşenleri dijital sinyallerle kontrol etmenizi sağlayacak bir yoldur ve bir anlamda bir ekranın ışığını karartmak için kullanılmaktadır. Dijital sinyal denetleyicileri çoğunlukla akıllı telefonlarda daha küçük ve daha ucuz oldukları için kullanılırlar. Bir analog denetleyicinin sonuçlarını elde etmek için PWM gereklidir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi insan gözünün PWM'nin yarattığı titreşimi algılaması mümkün değildir. Ya da bir insanın bunu fark etmesi olanaksızdır. Ancak hassas gözlere sahip olan bireyler bu titreşimden etkilenir ki bu da baş ağrılarına ve göz yorgunluğuna neden olur.