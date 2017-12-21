iPhone X Plus En Çok Samsung'a Yarayacak!

Samsung, önümüzdeki yıl Apple’ın iPhone ekranları sayesinde kasasını iyice dolduracak gibi görünüyor.

Teknoloji devi Apple, bildiğiniz gibi 3 Kasım’da satışa sunduğu iPhone X‘da kullandığı OLED ekranları Samsung’dan tedarik etmişti. Bu sene alınan ekranların sayısı 50 milyonu bulurken yeni sızan bilgilere göre önümüzdeki yıl bu sayıyı dört katına çıkartacak anlaşma yapılmış bile. Eğer bu bilgi doğruysa, bir OLED ekran maliyetinin 110 dolar olduğunu düşününce Samsung, Apple’dan 20 milyar dolar civarında bir gelir elde edecek.

Miktarın bu kadar büyümesinin arkasındaki sebebin ise yeni bir iPhone modelinin olabileceği belirtiliyor. Yapılan tahminlere göre Apple, 2018’de tanıtacağı iPhone X Plus için hazırlık yapıyor. İkinci jenerasyon iPhone X ile tanıtılacak bu model, söylendiği kadarıyla 6,5 inç boyutunda bir ekrana ev sahipliği yapacak.

Samsung bu geliri kendi ürettiği telefonlardan bile elde edemezken, iPhone X’un yüksek seyreden satış rakamları en az Apple kadar Samsung’u da memnun ediyor. Apple'ın yeni akıllı telefonlarını her yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl Eylül-Ekim aylarında çıkartması ve fiyat bandının 1000-1100 dolar civarı olması bekleniyor