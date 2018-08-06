iPhone X Plus ve iPhone X'a Ait Net Fotoğraflar

Apple’ın bu yıl piyasaya sürmesini beklediğimiz iPhone modellerini görmek için önümüzde 1 ay kadar süre var. Firmanın geçtiğimiz yıl standardı haline getirdiği iPhone X’un devamı niteliğinde olacak yeni iPhone’ların ikisinin fotoğrafları internete sızdırıldı.

iPhone X, çentikli ekranı, ileri düzey üç boyutlu yüz tanıma teknolojisi ve yapay zeka destekli işlemcisiyle bir amiral gemisi. Apple’ın yeni cihazlarında standart olacak bazı teknolojileri ilk kez kullanan bu cihazın tasarımı da klasikler arasında şimdiden girdi. Yakın zamanda 1 trilyon dolar piyasaya değerine ulaşarak tarihe geçen Apple, yeni iPhone modelleriyle tahta iyice sarılmak istiyor. İşte bu yüzden 2018 model iPhone’lar büyük önem taşıyorlar.

Uzun süreden beri yapılan sızıntılar, Apple’ın 3 iPhone modeli üreteceğine yönelik olmuştu. Bunlardan ikisi OLED ekranlı, diğeri LCD ekranlı olan modeldi. LCD ekran daha düşük masraflı olacağı için bunun bir bütçe cihazı olduğu belliydi. OLED ekranlı cihazlardan birisi iPhone X’un yeni versiyonu, diğeri ise büyük ekranlı bir Plus versiyon şeklinde tarif edildi. Büyük ekranlı da 6.5 inç, en küçük olan yeni iPhone X versiyonunda 6.0 ya da 5.9 inç, düşük bütçeli LCD iPhone X’da ise 6.1 inç ekran boyutları öngörüldü. Bugün yapılan sızıntılarda ise cihazlar ikisi net şekilde görülüyor.

Solda 6.1 inçlik, tek kameralı iPhone X; sağda ise 6.5 inçlik iPhone X Plus’ı görüyoruz:

Çentikli ekranlar aynı şekilde olduğundan, iki cihazda da TrueDepth kurulumu var:

Resimdeki ünitelerin birer replika oldukları ve sadece raf cihazları oldukları söyleniyor. Tek kamera kurulumuyla görülen bütçe işi iPhone X, ayrıca paslanmaz çelik kasa yerine alüminyum çerçeveye sahip olacak.

iPhone X Plus’a gelince, bu cihazın tasarım açısından iPhone X’un büyümüş versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın performans açısından diğer iPhone modellerinden daha üstün olacağı, hatta FaceID yüz tanıma özelliğinin de daha hızlı çalışacağı söyleniyor.

Artık yapılacak hemen hemen her sızıntının büyük oranda doğru çıkacağı bir dönemdeyiz. Bakalım Apple herhangi bir sürpriz yapacak mı. Bütün detayları size aktarmaya devam edeceğiz.