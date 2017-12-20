iPhone X, Samsung'a Sadece 2018'de 88 Milyar TL Kazandıracak

Ortaya çıkan raporlara göre Samsung, 2018 yılında Apple'a 200 milyon adet iPhone X ekranı üretecek. Bu üretimden Samsung'un kazancı ise tam 22 milyar dolar olacak.

Apple, iPhone X ile birlikte ilk OLED ekranlı akıllı telefonunu geçtiğimiz Eylül ayında tanıtmış oldu. Teknoloji devi, şimdiye kadar tanıtılmış en iyi iPhone olarak gösterilen iPhone X’un ekran üretimi için ise OLED ekran üretiminde neredeyse tekel olan en büyük rakibi Samsung ile anlaştı.

Pek çok kişiye göre Apple’ın OLED ekranlarını Samsung’dan alıyor olması, iPhone X’un astronomik fiyatının en büyük nedeni. Zira endüstri uzmanlarına göre Apple, her bir iPhone X ekranı için Samsung’a 110 dolar ödüyor. Bu da iPhone X’a olan talep arttıkça Samsung’un daha yüksek gelir elde edeceği anlamına geliyor.

Tahmin edilene göre Samsung, 2017 yılı için Apple’a 50 milyon adet OLED ekran tedarik etti. iPhone X’e olan talebin azalma göstermeyişi ise 2018 yılında Samsung’un Apple için 200 milyon adet iPhone X ekranı üreteceği anlamına geliyor. Dolayısı ile Samsung, önümüzdeki yıl yalnızca Apple’dan 22 milyar dolar (88 milyar TL) gelir sağlayacak.

Samsung, iPhone X OLED ekran üretimine yetişebilmek için üretim hattını genişletmeyi planlıyordu. Fakat raporlara göre 2017 yılının 2. yarısında Samsung’un mevcut üretim hattı %80 verimliliğe ulaştı. Bu nedenle Samsung, ek üretim hattına ihtiyaç duyulmaksızın iPhone X ekran talebine yetişebilecek.