iPhone X Tanıtılır Tanıtılmaz Parodi Videosu Geldi!

iPhone X'un tanıtıldığı lansman geldi geçti bile. Bizim de bol bol hem canlı yayınla hem de üzerine yaptığımız içeriklerle eleştirdiğimiz bir çok şey oldu. "jacksfilms" adlı Youtube kanalıda bu eleştirileri bir parodi tanıtım videosu altında toplamış!

Yeni iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın tanıtıldığı Apple'ın iPhone'un 10. yılı adına düzenlediği etkinlikler bitti. Ancak yarattığı etkiler ve üzerine gelen eleştiriler hala bir çok platformda fırtına gibi esmeye devam ediyor. "jacksfilms" adlı Youtube kanalı da, yeni iPhone'un tanıtıldığı etkinliğe bir parodi video çekerek bizim de üzerine bol bol değindiğimiz sorunlara bir el atmış.

Öncelikle yeni iPhone X'u "1000 dolarlık bir emoji makinesi" olarak lanse eden kanal, burada da durmamış. Ayrıca iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerine de "iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin aynısı ancak 799 dolar" şeklinde de bir eleştiri yapmış.

Ayırca Tim Cook'un lansmandaki tabiri caizse emojilerle yaptığı cıvıklıkları da Steve Jobs'a saygıyla başlayan bir etkinlikten sonra absürtlüğüne dikkat çeken "jacksfilms" kanalının çektiği parodi videoyu biz çok beğendik. Video İngilizce, ancak "jacksfilms" kanalının ülkemizden takipçileri genellikle videolara Türkçe altyazı da ekliyorlar. Parodi videosunu aşağıya ekledik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? "jacksfilms" kanalının iPhone X'un "1000 dolarlık bir emoji makinesi" olduğu yönündeki eleştirileri sizce haklı mı?