iPhone X Tasarımını Sevenlerin Tercihi Essential Phone

Çerçeve tasarımı itibariyle iPhone X'u aratmayan cihazın teknik özellikler bazında da bir çok Android telefondan iyi olduğu söylenebilir.

iPhone X’un görüntüsü, Android kullanıcılarının sadakatinden hiçbir şey alıp götüremeyecek. Bazı Android hayranları, Pixel 2, Samsung Galaxy, LG ya da son çıkan OnePlus 5T’de çerçeve kalınlığının fazla oluşunu, iPhone’un işletim sistemine geçmeyi makul gösterecek bir neden olarak görmüyorlar.

Fakat yine de Android kullanıcıları iPhone X’un görkemli bir tasarıma sahip olduğunu itiraf etmek zorunda. Hatta ekranın üst bölümündeki çıkıntıya rağmen.

Bununla birlikte görüntü ve his bağlamında iPhone X ile uyum sağlayabilecek bir telefon daha var. Üstelik fiyatı da iPhone X’un yarısı kadar.

Essential Phone’dan söz ediyoruz. Bakalım iPhone X ile hangi noktalarda rekabet edebiliyor bu cihaz:

Essential Phone diğer Android telefonlarla kıyaslandığında çerçeve kenarlığı en dar olan telefon. Alt bölümdeki çerçeve kalınlığının da üzeri örtülmüş oluyor böylece.

Snapdragon 835 işlemci üzeride, 4GB RAM, 128GB dahili hafıza imkanları sunuyor.

Seramik arka bölme ve titanyum çerçeve, telefonu farklı bir seçkinlik boyutuna taşıyor

Aynı zamanda saf Android versiyonuna yakın bir versiyon üzerinde çalışıyor

iPhone ya da Pixel 2’yi saf dışı bırakamaz belki ama, yine de kamerası oldukça iyi

Bununla birlikte iPhone X kadar özelliğe sahip değil tabii. Örneğin iPhone X’da bulunan Face ID özelliğini bu cihazda bulamazsınız. Ama arka yüzde yer alan parmak izi sensörü, telefon kilidinin güvenle çalışmasını sağlayacak yetkinlikte. Kamera uygulaması da iPhone X’a oranla daha bir cılız gibi. Portre modunda çekim yapamıyor ama, çok da gerekli bir özellik gibi durmuyor portre modu.

Bu gibi dezavantajlarıyla birlikte en iyi görünen Android telefonlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik fiyat itibariyle de 1.000$’lık iPhone X’a oranla çok daha makul bir fiyat olan 500$’lık fiyat etiketiyle geliyor. Yine de seçim sizin ama, göz ardı edilemeyecek modellerden biri olduğunu düşünüyoruz.