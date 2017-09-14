Apple, iPhone X ile home tuşuna elveda demiş ve bundan sonra duyuracağı yeni iPhone’lara da benzer teknolojiyi getireceğinin sinyallerini vermişti. Peki bu tuş olmadan uygulamalar nasıl kapatılacak?

Diğer iPhone modellerinde alışageldiğimiz parmak izi okuyucu home tuşu, iPhone X ile birlikte tarihe karıştı. iPhone kullanıcılarının ilk bakışta garipsediği değişiklik, eninde sonunda bir gün gelecekti ve bu değişiklik iPhone X’a nasip oldu.

Yapılan bu değişiklik, herkesin aklında benzer bir soruyu doğurmuştur: Uygulamalar, iPhone X’te nasıl kapatılacak? Normalde bu uygulamaların kapatılması için home tuşuna iki kez basıp arka planda çalışan uygulamaları yukarı doğru kaydırıp kapatıyorduk. iPhone X’da ise 3D Touch teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji ile uygulamaları kapatmak için hızlı bir şekilde ekranın altından üstüne doğru parmağınızı kaydırmanız gerekiyor. Eğer bunu yavaş bir şekilde yaparsanız, arka planda çalışan tüm uygulamaları göreceksiniz.

Uygulamalar arası geçiş de bu teknolojiyle birlikte değişime uğradı. Artık uygulamalar arası geçiş yaparken parmağınızı ekranın alt kısmına koyup geriye doğru hareket ettirdiğinizde, önceki uygulamaya geçiş yapmış olacaksınız. Yine bu işlemi hızlıca yaptığınızda, önceden açtığınız tüm uygulamaları görmüş olacaksınız.

Jeffrey Grossman isimli Twitter kullanıcısı, iOS 11 sürümüyle çalışan iPhone X prototipi üzerinden bu işlemlerin nasıl yapılacağı ile ilgili bir video hazırlamış. Hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.