iPhone X’te Instagram Böyle mi Görünecek?

Apple'ın merakla beklenen ultra üst seviye amiral gemisinden ikinci görsel bu kez bir video şeklinde ortaya çıktı.

Daha önce bir fotoğrafta görünen iPhone X, ekrandaki uygulamanın üstünde ve altında siyah çizgiler gösteriyordu. Şimdi ortaya çıkan 9 saniyelik videoda ise cihazda Instagram açılıyor ve siyah çizgiler yok. Çizgiler gitmesine gitmiş ancak bu sefer daha kötü bir durum söz konusu. Instagram logosu, cihazın çentiğiyle içeriğin kendisi arasına adeta sıkıştırılmış gibi görünüyor.

Apple bildiğiniz üzere, kullanıcı deneyimi odaklı bir şirket. iPhone modelleri şimdiye kadar ve hala oldukça akıcı, belki de en akıcı cihazlar sayıldılar ve sayılıyorlar. Apple’ın cihazlarının tanıtılmadan önce sızdırılması daha yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan bir durum, bu sebeple %99 ihtimalle eminiz ki bu tür sorunlar iPhone X ilk müşterisinin eline ulaşmadan önce çözülmüş olacaktır.

Videonun neredeyse tamamında saçma sapan bir logo gösterilse de sonuna yakın 9 saniyelik kısmında cihaz gösteriliyor.

Durum ile ilgili olarak Reddit'te yorum yapan iOS uygulama geliştiricisi Zacwest; “Her şeyi Apple’ın istediği gibi yapsanız da problemler mutlaka olacak. Çentiği doğru şekilde kontrol edecek olan API iOS 11’de yeni bir özellik. Bu sebeple kimsenin bunu daha önce yazıp doğru şekilde tutturması mümkün değil. iPhone X’i ilk günden satın alan kullanıcılar, bu tür problemler ile bir süre baş etmek zorunda olacaklar.” diyor.