Özel hareketlerle telefon kullanmak artık günden güne norm haline gelmeye başladı. Butonlara hızla veda ettiğimiz bu dünyada, iPhone X ile çıta iyice arşa çıkmıştı.

Butonsuz telefonla 2017'de yeni bir devrim yapan Apple'ın ardından, zamanla bütün büyük telefon şirketleri aynı yoldan gidecek gibi görünüyor. Kaydırma gibi çeşitli arayüzlere erişmemizi sağlayan özel parmak hareketleri gerçekten çok faydalı oluyor.

Android telefonlarda da bu hareketlerin çoğunu kullanmanızı sağlayan uygulamalar mevcut. İşte o uygulamalardan bazıları:

1. Navigation Gestures

Bu uygulama Android telefonunuzun ekranının alt kısmına iPhone butonu vari bir şekil ekliyor. Bu butonumsu göstergeyle ilgili çeşitli düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Ücretsiz versiyonunda pek çok özelliği mevcut olan uygulamayı deneyebilirsiniz.

2. Edge Gestures

Bu uygulama sayesinde tıpkı iPhone X'da olduğu gibi ekranı soldan sağa kaydırarak bir önceki ekrana dönebiliyorsunuz. Her türlü kaydırma hareketini, istediğiniz uygulamaya veya bölüme yönlendirebiliyorsunuz. Uygulama 8.49 TL değerinde.

3. OnePlus Gestures

One Plus'ın resmi uygulaması olmadığını söyleyelim, ancak uygulama yine de One Plus'ın tüm kaydırma hareketlerini telefonunuza getiriyor. Kaydırma hareketlerini ekranın alt kısmından ayarlayabiliyorsunuz. Uygulama 6.49 TL değerinde.

4. Gesture Control

Ekranın altına yuvarlak bir buton ekleyerek kaydırma hareketlerini buradan yönlendiren uygulamada, bu butonla ilgili ilginç ayarlamalar yapılabiliyor. Böylece kaydırma hareketleri daha efektif hale getirilebiliyor. Uygulama ücretsiz.

5. Gesture Bar

iPhone X hareketlerine ek olarak ekranın her bir tarafına kaydırma hareketi seçenekleri ekleyebiliyor. Diğer uygulamalara göre çok küçük boyutta bir uygulama olsa da, onlar kadar özellik de sunamıyor ve kullanıcı dostu değil gibi. Yine de telefonunuzda pek yer yoksa, bir şans verebilirsiniz. Uygulama ücretsiz.

6. X Home Bar

Bu uygulama da ekranın alt kısmına iPhone X şeklinde buton ekliyor. Uygulama ücretsiz olsa da çoğu özelliğini ücretli versiyonun ardına gizliyor.