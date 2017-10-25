Microsoft'un Emektar Kinect Sensörleri Artık Resmen Öldü

Microsoft'un Xbox platformlarında milyonlarca sattığı Kinect derinlik algılayıcı oyun sensörleri, artık resmi olarak piyasadan çekildi.

Xbox 360 ve Xbox One platformları için deli gibi satan ancak bir çok insan tarafından da eleştirilen Microsoft'un Kinect oyun sensörleri, artık resmi olarak satıştan kaldırıldı.

Microsoft'un bu haftanın sonunda yayınlayacağı kazanç raporu öncesi yapılan açıklamada, emektar aracın üretiminin durdurulduğu ifade edildi. Bunun anlamı, mağazalarda şuan bulunan Kinect'ler, satın alınabilecek son ürünler olacaklar.

Bu haber, Fast Company ile yapılan bir röportaj sırasında Kinect'in mucidi Alex Kipman ve Xbox Cihazları Pazarlama Müdürü Matthew Lapsen tarafından aktarıldı. Cihaza destek hala devam edecek, bu sebeple aracın tadını çıkaranların kısa vadede üzülmesine gerek yok.

Xbox 360 zamanında piyasaya ilk kez çıkarılan ve milyonlarca satan cihaz, Dance Central gibi yeni oyun türlerini ortaya çıkmasını sağladı. Sistem, kızılötesi ışınlar ve kameralar yardımıyla karşıdaki her şeyin hareketini algılayarak buna göre bir etkileşim ortaya çıkarıyordu. Sistemin kendisi şuan ölmüş olsa da temeldeki çalışma prensibi, şuan hala Microsoft'un HoloLens arttırılmış gerçeklik sistemlerinde ve hepimizin yakından tanıdığı iPhone X'in FaceID sensöründe yaşamaya devam ediyor.