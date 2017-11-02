iPhone X Teslimatları Beklenenden Daha Kısa Sürecek

AppleInsider'ın bildirdiğine göre birçok kişi iPhone X siparişlerinin teslimat tarihinden daha erken eline ulaştığını bildirdi. AppleInsider okuyucuları ise geri bildirimleri ile bunu doğruladı.

AppleInsider'ın bildirdiğine göre birçok kişi iPhone X siparişlerinin teslimat tarihinden daha erken eline ulaştığını bildirdi. AppleInsider okuyucuları ise geri bildirimleri ile bunu doğruladı.

iPhone X’lar 3 Kasım’da, yani yarın resmi olarak satışa sunulacak. Üretim konusunda talebi karşılamakta zorlanan iPhone, telefonu ön siparişle satın alan kullanıcılarına telefonu göndererek güzel bir sürpriz yaptı. Kasım ayı siparişleri daha şimdiden teslim edildi ya da kargolandı, öncelikli siparişlerin beklenenden çok daha erken biteceği düşünülüyor.

Okuyucu Warren 64 GB iPhone X’u sipariş etti ve aldığı e postada varış tarihi olarak 17-24 Kasım yazdığı halde eline 6 Kasımda ulaşacak. Bir başka AppleInsider okuyucusu Richard’da aynı tarihler ile karşılaştı ancak kredi kartından tam fatura tutarı çekildi. Bu da iPhone X’un ertesi gün kargoya verileceği yada verilmiş olduğunu gösteriyor.

David ise 17-24 kasım tarihlerinde ulaşması gereken iPhone X’u için kargoya verildi bildirimi aldı. Bildiğiniz gibi iPhone X bizim de elimize geçti. Telefona ait inceleme videoları en kısa içerisinde gelecek, ancak bunun önbcesinde yayınladığımız iPhone X kutu açılış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.