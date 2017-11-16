iPhone X, TrueDepth Teknolojisiyle Devrim Yarattı!

Apple’ın son harikası iPhone X, ekran üzerinde konumlandırılan gelişmiş sensörler öbeği sayesinde, TrueDepth adı verilen çığır açıcı bir teknolojiyle geldi. Geliştiriciler ise çoktan bu silahı en doğru şekilde kullanmaya başladılar.

Yüz tanımaya dayalı uygulamalar genelde resmi uygulamalar olarak tanınırlar. Başta çeşitli güvenlik önlemleri için kullanılan bu teknoloji, banka uygulamalarında ve bazı sosyal medya uygulamalarında geniş yer bulmaya başlayalı çok olmadı. Apple ise kendine yakışanı yaparak serinin 10. yılına özel olarak ürettiği iPhone X’a TrueDepth teknolojisini getirdi.

Apple’ın muhteşem donanım desteğini arkasına alan geliştiriciler, bu sistemin yakın gelecekte çıkacak uygulamalar üzerinde nasıl etkilerini olacağını bir bir göstermeye başladılar.

Tumblr üzerinden paylaşılan aşağıdaki video, yüz tanımanın mobil cihazlar açısından geldiği son noktayı gösteriyor:

Bu noktada akla gelen ilk şey güvenlik önlemleri olmasın. Zira bu teknoloji sayesinde çok daha iyi oyunlar yapılabilir ve kullanıcı seçtiği karakterin yerine geçebilir. En azından hayal edilebileceklerin sınırı yok.

Asus ve MSI için çalışan Moonshine Animation şirketinin görsel efekt sanatçısı Elisha Hung, iPhone X'un teknolojisiyle kendi yüzünü yakaladı ve veriyi işlemeden önceki hallerini takipçileriyle paylaştı:

Bu 3B yüz kabartması örnekleri, çeşitli uygulamaların doğru bir şekilde çalışması için kaynaklık edecekler. İşin heyecanlandıran tarafı ise bu görüntülerin anlık olarak yakalanacak olması.

Nihai sonuçlarda elbette böylesine keskin hatlar görmeyeceğiz. Özellikle oyun sektöründe çalışan dijital sanatçılar, söz konusu boşlukların en gerçekçi şekilde doldurulması için örnek dokular hazırlayacaklar.

Sonuçlar hakkındaki düşünceleriniz neler? TrueDepth sayesinde yapılacaklar hakkında aklınıza gelen projeler ya da fikirler var mı? Bizce muhteşem şeyler görmemize çok az kaldı.