iPhone X'a Fark Atan Muhteşem Huawei P11 X Konsepti! (Video)

Concept Creator, önümüzdeki yılın en çok merak edilen telefonlarından biri olan Huawei P11 için 'Huawei P11 X' adında bir konsept tasarım videosu yayınladı.

Huawei P11, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen ve en çok merak uyandıran akıllı telefonlardan biridir. Daha önce pek çok merak edilen telefon için konsept tasarım videoları yayınlayan Concept Creator YouTube kanalı, Huawei P11 X adında bir konsept tasarım videosu yayınladı.

Herhangi bir sızıntıya dayanmayan ve tamamen hayal ürünü olan Huawei P11 X, cam ve metal alaşımlı bir tasarım çizgisine sahip. 2017 yılında herhangi bir amiral gemisinde görmediğimiz kadar keskin hatlara sahip cihaz, neredeyse çerçevesiz bir ekrana ve iPhone X’a kıyasla küçültülmüş bir çentiğe sahip.

Cam bir arka yüzeye sahip Huawei P11 X’de köşeye dik olarak yerleştirilmiş 3 adet arka kamera bulunuyor. Ayrıca kameraların altına daha kaliteli fotoğraflar elde etmek için çift ton led flaş ve lazer otomatik odaklama bulunuyor. Tasarımın fazla heyecan yarattığını biliyoruz, bu nedenle herhangi bir sızıntıya dayanmadığını hatırlatmakta fayda var.

Concept Creator’ın Huawei P11 X’inde tüm tuşlar cihazın sağ tarafına konumlandırılmış. Cihazda güç tuşu ve ses açma/kapama tuşuna ek olarak fotoğraf çekme hissiyatını daha da arttırması için bir deklanşör tuşu bulunuyor. Asıl güzel olan şey ise cihazın şık ve ince tasarımına rağmen üst kısmında 3.5mm kulaklık girişinin bulunuyor olması.

Concept Creator’ın gerçekten heyecan uyandıran bir telefon hayal ettiğini söyleyebiliriz. Fakat Huawei’nin böyle bir P11 modeli tanıtmasına çok da ihtimal verilmiyor. Konsept Huawei P11 X tasarımını daha detaylı olarak aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz.