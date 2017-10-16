iPhone X’u Bu İki Yolla Çok Daha Ucuza Satın Alabilirsiniz!

Apple fanlarının hayalini süsleyen iPhone X’u, mevcut Türkiye fiyatından çok daha uygun fiyatlarla satın almak mümkün.

Apple, yeni tüm iPhone modellerinin Türkiye fiyatlarını birkaç gün önce açıkladı. iPhone 8 ve 8 Plus’ın 4 ila 5 bin TL arasında seyreden fiyatlarla geleceğini tahmin ediyorduk, asıl beklediğimiz iPhone X’un hangi fiyatla geleceğiydi.

iPhone X, Türkiye’de 6099 TL’den satışa sunulacak. Fiyatın bu şekilde geleceğine yönelik tahminlerimiz olsa da ‘acaba biraz daha uygun gelir mi?’ diye düşünmüyor değildik. Her neyse, sonuçta fiyat bu ve yapabileceğimiz en kolay şey cihazı ya Apple’dan ya da ürünü satan mağazalardan fiziksel veya internet yordamıyla satın almak. Fakat uygulayabileceğiniz birkaç farklı yol daha var, eğer üşenmezseniz bu yolları deneyerek iPhone X’a çok daha uygun fiyatlarda sahip olabilirsiniz.

Öncelikle tüm yeni iPhone modellerinin fiyatlarının nasıl olduğunu bir kez daha hatırlayalım:

iPhone X 256GB: 6.899 TL

iPhone X 64GB: 6.099 TL

iPhone 8 Plus 256GB: 5.599 TL

iPhone 8 Plus 64GB: 4.799 TL

iPhone 8 256GB: 4.999 TL

iPhone 8 64GB: 4.199 TL

iPhone X, şu an en uygun ABD’de satılıyor. Dolayısıyla ürünü buradan temin etmek, size ciddi bir maddi avantaj sağlayacaktır. Bunun gerçekleşme olasılığının biraz size bağlı olduğunu belirtmekte fayda var. Yani cihazın satışa sunulacağı 3 Kasım’dan sonra ABD’den Türkiye’ye gelecek bir yakınınız ya da yakınınızın tanıdığının olması gerekiyor. Bu durum da iPhone X’un maliyeti şu şekilde oluyor:

iPhone X’in fiyatı: 999 dolar

ABD’de ödenmesi gereken %10’luk vergi: 99 dolar

IMEI kaydı: 150 TL

Eğer az önce belirttiğimiz sistem işlerse, 64 GB’lık iPhone X’u 4140 TL civarında bir fiyatla satın alabilirsiniz, yani iPhone 8 64 GB versiyonundan bile daha ucuza.

Bunun gerçekleşmesi zor diyelim, o zaman da tamamen yasal bir sistem olan Amerika Sepetim’i kullanmanızı öneriyoruz. Los Angeles’da faaliyet gösteren firma, buradan istediğiniz tüm ürünlerin Türkiye’ye getirtilmesine imkan sağlıyor. Dilerseniz bu yola başvurarak iPhone X’un 64 GB’lik versiyonuna 5250 TL civarında sahip olabilirsiniz.

Satın alma işleminin süreciyle ilgili bilgilere buradan, kafanızdaki olası soruların cevaplarına da şuradan ulaşabilirsiniz.

Bu arada iPhone X'u ABD'den almanın (bizim anlattığımız sistemle alakalı olmadığını belirteyim) daha karlı olup olmadığı ile ilgili hazırladığımız videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.