iPhone X’a Şans Tanımayan, Microsoft Surface Phone Konsepti!

Microsoft, tam mobil piyasadan çekildiği anda mükemmel bir değişimle geri dönmeye hazırlanıyor. Firmanın önümüzdeki dönemlerde tanıtmayı planladığı Surface Phone modeline ilişkin, iPhone X’u bile tarihe gömecek konsept tasarım ortaya çıktı.

Yapılan sızıntılar ve küresel teknoloji medyasındaki haberler, Microsoft’un yeni bir mobil cihaz üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Firmanın son zamanlarda aldığı patentler ise bu çabasını doğrular nitelikte.

Patentler arasında yer alan birçok çizim, Microsoft’un mobil cihaz sektörüne geri dönüşü için umut veriyor. Hatırlarsanız firma, yaklaşık iki ay önce Windows Mobile desteğini artık sunmayacağını ve yeni bir yazılım üretmeyeceğini duyurmuştu. Ancak işin bu kısmı tamamen yazılımsal boyutta. Anlaşılan o ki firma, mobil sektöre yüzünü tam anlamıyla dönmüş değil.

Tasarımcı David Breyer, ortaya çıkan patent çizimlerine dayanarak yeni Surface Phone’nun nasıl görüneceği hakkında konsept çalışmaları hazırladı:

Tasarımların hepsinde Microsoft’un son dönemde piyasaya sunduğu ürünlerden çizgiler bulunuyor. Surface Laptop gibi bir alana giriş yapan ve yeni nesil dizüstülerini piyasaya sunan firma, aynı isimde mobil cihazları da kategorize edebilir. Böylece tıpkı dişli rakibi Apple gibi bir ekosistem kurabilir.

2018’de sektöre damgasını vuracağını beklediğimiz katlanabilir mobil cihazların bir üyesi, patentlere göre Surface Phone olacak. Ancak böyle bir cihazın kalitesi için katlama fonksiyonunu sağlayan menteşe benzeri tasarımların önemi büyük. Microsoft ise bu konuda kendi imzasını atmışa benziyor.

Surface Pen desteği de geliyor:

Konsept cihaz aslında tam anlamıyla bir akıllı telefon değil, çok amaçlı bir bilgisayar. Bu açıdan bakıldığında, dokunmatik ekranları için bir de kalem desteği sunması mantıklı olacaktır. Zaten patentler arasında Surface Pen için bir tasarım da bulunuyor.

Cihaz üzerinde USB Type-C girişi, ses kontrol düğmeleri ve kilit tuşu dışında fiziksel bir ekipman bulunmuyor. Yani son dönem trendlerine oldukça iyi bir şekilde uyum sağlamış durumda. Diğer yandan kulaklık girişinin olmaması, Apple’ın iPhone 7 cihazlarıyla başlattığı akıma destek verdiğini gösteriyor.

Bakalım Surface Phone ile ilgili resmi bir açıklama yakında gelecek mi? Eğer sızıntılar gerçekleştiyse ve konseptler ortaya çıkmaya başladıysa, o günler yakındır. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın :)