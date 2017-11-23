iPhone X'un 11.000 TL'yi Geçen Operatör Fiyatları Belli Oldu!

iPhone X'a 6.100 TL çok diyorsanız, bir de taksitli satışta Turkcell ve Vodafone'un eklediği ücreti görün.

Doların yükselmesi ile birlikte zaten çok yüksek olan telefon fiyatları daha fazla yükseliyor. Bunun üzerine bir de telefondan bile fazla olabilen vergi ücretleri işin içine girince, adeta ne olduğumuzu şaşırıyoruz. Piyasaları allak bullak eden bu yeni akıllı telefon, ülkemizde bir ilki de sağlıyor.

Kredi kartı ile telefon satın alımının kapanmasından beri müşteriler, operatörlere yönelmeye başladılar. Operatörler de aynı hızda insanları sömürmeye devam ediyor. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’da ön kayıt işlemine başlayan iPhone X, telefonu operatörden almak isteyenleri üzecek fiyat tarifeleri ile geldi.

Telefonun 256 GB’lık modelini satın almak istiyorsanız operatörler sizi biraz zorlayacak. 11.000 TL’yi geçen fiyat tarifeleri ile Türkiye’de yeni bir rekora imza atan iPhone X müşterilerden nasıl bir talep alacak, ilerleyen günlerde göreceğiz.

Vodafone Fiyat Tarifesi

iPhone X 64 GB

Normalde 6.100 TL’den alıcı bulan iPhone X 64 GB modeli, Vodafone’da faturalılara ek olarak 18 ve 24 ay seçenekleri ile satılıyor. Telefonu 24 ay boyunca faturanıza ek olarak satın almak istiyorsanız, her ay fazladan 325 TL’nin altına girmeniz gerekiyor. Bu da toplam ücretin 7.800 TL olmasını sağlıyor. Aynı telefonu 18 ay taksit seçeneği ile satın almak isterseniz karşınıza 426 TL gibi bir seçenek çıkıyor. Bu da telefonun 7.668 TL olmasını sağlıyor.

iPhone X 256 GB

iPhone X’un 256 GB versiyonunu satın almak isterseniz peşin fiyatına 6.799 TL ücret ödemeniz gerekiyor. Telefona 24 ay taksitle sahip olmak isterseniz aylık olarak 355 TL ödemeniz gerekiyor. Bu da 8.520 TL’ye denk geliyor. Eğer telefonun faturasını 18 aya bölmek isterseniz aylık 467 TL olacak şekilde 8.406 TL ücret ödemeniz gerekiyor.

Turkcell Fiyat Tarifesi

Yukarıdaki fiyatları çok bulduysanız, bir de buradakilere bakın. Turkcell burada kullanıcılara daha çok seçenek sunmuş. 4 ayrı taksit planı yapabildiğiniz Turkcell’de 4 yıla denk gelen 48 aylık ödeme sistemi bulunuyor.

iPhone X 64 GB

Peşin fiyatını 5.999 TL’ye satan Turkcell, telefonu 48 ay taksit ile almak isteyen müşterilerden aylık 203,06 TL ek ücret istiyor. Bu da 9.746 TL’ye denk geliyor. Aynı telefonun diğer fiyat tarifeleri şu şekilde:

36 Aylık Kontrat: 237,15 TL - Toplam Fiyatı: 8.537 TL

24 Aylık Kontrat: 320,5 TL - Toplam Fiyatı: 7.692 TL

12 Aylık Kontrat: 575 TL - Toplam Fiyatı: 6.900 TL

iPhone X 256 GB

İşte rekor burada kırılıyor. Telefonun 256 GB versiyonunu peşin fiyatına satın almak isterseniz 6.799 TL ücret ödemeniz gerekiyor. Telefonu 48 aylık taksit imkanı ile satın almak istiyorsanız aylık 229,69 TL ödemeniz gerekir. Bu da toplamda 11.025 TL’ye denk geliyor. Telefonun diğer ücret tarifeleri şu şekilde:

36 Aylık Kontrat: 268,26 TL - Toplam Fiyatı: 9.657 TL

24 Aylık Kontrat: 362,54 TL - Toplam Fiyatı: 8.700 TL

12 Aylık Kontrat: 575 TL - Toplam Fiyatı: 7.805 TL

Türk Telekom ön kayıt işlemlerine başlamasına rağmen fiyatlar net olarak paylaşılmadı. iPhone X satın almak isteyen çoğu insanın operatörlere yöneleceği düşünüldüğünde, sizce bu fiyatlar ülkemizde nasıl karşılanacak? Bir telefon için 11.000 TL ücret ödemek ne kadar doğru? Yorumlarınızı bekliyorum.

Bu arada belirtelim, bu fiyatlar yalnızca telefon fiyatları. Bu fiyatın üzerine her ay düzenli olarak ödediğiniz faturanızı eklemeyi lütfen unutmayın.