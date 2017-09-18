Apple'ın iPhone X ve 8'ler ile tanıttığı yeni A11 Bionic işlemcisi, GeekBench 4 testlerinde aldığı puanlarıyla rakiplerine 'keşke benim olsa' dedirtti.

Apple’ın iPhone’larda kullandığı işlemciler, Android rakiplerine göre her zaman bir adım önde olmuştur. Fakat A11 Bionic işlemcisi rekabeti tamamen ortadan kaldırdı. 6 çekirdekli A11 Bionic, GeekBench 4’de aldığı puanlar ile 8 çekirdekli Snapdragon 835’i ve Exynos 8895’i tabiri caizse şamar oğlanına çevirdi.

Çoklu çekirdek performansında iPhone X 10,069 puan alırken, en yakın rakibi Galaxy Note 8 sadece 6,784 puan alabiliyor. Tek çekirdek performansında da sonuç değişmiyor; iPhone X 4,188 puan ile ilk sırayı alırken, bu yılki en büyük rakibi Galaxy Note 8 sadece 1991 puan alabiliyor.

A11 Bionic işlemcisi, ‘yapay sinir motoru’ sayesinde yapay zekaya ve öğrenme yeteneğine sahiptir. Apple’ın söylediğine göre A11 Bionic, A10 Fusion işlemcisine göre %25 performans artışı ve 2 saat daha uzun pil ömrü sunuyor. Ayrıca çoklu çekirdekte A10 Fusion’a göre %70 daha yüksek performans sağlayan A11 Bionic, grafik konusunda da %30 performans artışı gösteriyor.

Bu puanlar, karşılaştırmalar günlük hayatta ne kadar fark edilir, orası sizin takdirinize kalmış. Fakat yalnızca puanlara bakarak iPhone X’in Galaxy Note 8’den iki kat hızlı olduğunu söylemek çok da gerçekçi olmaz.