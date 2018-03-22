iPhone X'un Adını Unutturacak Konsept Nokia 3310 Tasarımı!

HMD Global'in 'modern' Nokia 3310'u beklentileri karşılamasa da Reyiz'in talebeleri, ümitlerini kesmiyorlar. İşte Phone Industry'nin oluşturduğu konsept Nokia 3310 tasarımı.

HMD Global çatısı altında küllerinden yeniden doğan Nokia, bir efsane ve fenomen olan 3310 modelini ‘modernize’ ederek yeniden piyasaya sürdü. Fakat yeni Nokia 3310 hem tasarımı, hem de özellikleri ile ‘Reyiz’ kelimesinin hakkını pek veremedi. Phone Industry, Nokia 3310’un namına yakışacak konsept tasarımını YouTube kanalında paylaştı.

Phone Industry, mütevazı ve uygun fiyatlı bir Nokia 3310 konseptini kenara bırakarak, iPhone X, Galaxy S9 gibi cihazların adını unutturacak bir model hayal etmiş durumda. Metal çerçeveleri ile sağlamlığını yansıtan Nokia 3310, seramik arka paneli ile de kendine şıklık ve zerafet katıyor. Zaten Reyiz’e de böyle bir tasarım yakışır.

Konsept Nokia 3310, günümüz akıllı telefonlarında olduğu gibi Zeiss markalı çift kamera teknolojisine sahip. Kamera modülündeki dikkat çeken bir başka nokta ise çerçeve tasarımının orijinal 3310 modelinin çizgilerini anımsatması. Cihaz 18:9 formatındaki 6.2 inçlik ekranı ile günümüz amiral gemilerinden kesinlikle geri kalmıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi cihazın donanımı da tasarımı gibi günümüz akıllı telefonları ile yarışır güce sahip olacaktır, yani olmalı. Fakat unutmamalıyız ki bu yalnızca bir konsept telefon. Kısa vadede HMD Global’in böyle bir Nokia 3310 modeli tanıtması imkansız olmasa da kesinlikle beklentiler arasında bulunmuyor.