iPhone X’un Animoji Özelliği, Ünlü Filmlerde Kullanıldı!

Apple’ın son amiral gemisi iPhone X, yeni nesil etkileşimli emoji teknolojisi Animoji ile çok konuşuluyor. Yüzdeki hareketleri emojilere aktaran eğlenceli arayüz, ünlü sinema şaheserlerinin artık birer klasik haline gelen sahnelerinde oyuncuların yüzlerine yerleştirildi.

iPhone X, Apple’ın birçok geleneksel çizgisini terk ettiği son model bir teknoloji harikası. Fiyatını bir kenara bırakıp konuşacak olursak, kullanıcıya sunduğu avantajlar ve performans açısından oldukça tatmin edici performanslar sergiliyor.

A11 Bionic çipi ve Face ID teknolojisi için söylenecek çok az negatif şey var. Bunlardan birisi de ekranın üzerinde duran çentik. Apple, bu ekran tasarımıyla geniş kitleleri üzse de, o çentiğin içine dünyaları sığdırmayı başarmış durumda. Yüzünüzdeki her mimiği detaylı olarak algılamak için bu ufak bölgedeki sensörler, 30.000 kızıl ötesi nokta oluşturarak dijital kalıplar yaratıyorlar. Haliyle bu gelişmiş donanımı sadece güvenlik için değil, biraz da eğlenmek için kullanmayı tercih etmişler. Böylece ortaya Animoji çıkmış.

Animoji gibi özellikler sayesinde iPhone X’un satışlarının özellikle 2018’in ilk aylarında patlaması bekleniyor. İnsanlar tarihin en pahalı akıllı telefonunu almak için sıraya giriyorlar. İşi biraz daha ciddiye alıp prim yapmak isteyenlerse kara borsadan ulaştıkları cihaza, 19.000 TL gibi uçuk rakamlar ödüyorlar. Neyse…

Apple’ın yeni Animoji teknolojisi aslında daha önce Silicon Valley dizisine şöyle eğlenceli bir şekilde dahil olmuştu:

Yukarıdaki videoda Apple’ın yöneticilerinden Craig Federighi’nin lansman sırasında yaşadığı sorunlara ve animoji tanıtımı esnasındaki garip hareketlerine sağlam bir gönderme yapılmıştı. Animoji teknolojisini kullanarak yüzleri güldüren yeni video ise oldukça yaratıcı bir şekilde geldi. Ünlü filmlerin klasik sahneleri, oyuncuların yüzlerine yerleştirilmiş birer Animoji karakteriyle tekrar canlandırıldı.

Aşağıdaki çalışma bize, Animoji için kullanılan teknolojinin ne kadar devrimsel olduğunu tekrar gösteriyor:

Ne yazık ki, daha eski iPhone kullanıcılarının Animoji özelliğini kullanmaları için yapabilecekleri bir şey yok. Çünkü bu animasyonlu karakterlerin her biri TrueDepth teknolojisi ile geliştirilmiş ön kamera ve sayısız sensörün işi.

iPhone X kullanıcıları ise sadece iMessage uygulaması üzerinden kullanabildikleri Animoji mesajlarını cihazlarına kaydedebilecekler.