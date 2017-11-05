iPhone X'un Animojisinden Yeni Fenomen: Animoji Karaokesi!

iPhone X'un tanıtımında bile en çok öne çıkarılan özelliği Animoji, yeni bir internet akımını başlattı: Animoji Karaokesi!

iPhone X özellikle de takipçilerimizin de bildiği gibi, Animoji özelliği ile gündeme gelmişti. Cihazın ön kamerasındaki karmaşık sensör sistemi ile gerçekleşen bu özellik sayesinde, belirli emojileri konuşturup video olarak kaydedebiliyor, hatta bunları iMessage üzerinden de arkadaşlarımızla paylaşabiliyorduk. Teknoloji yazarı Harry McCracken'ın bu özellik ile aklına gelen şey ise şimdilerde internetin yeni fenomeni oldu.

Animoji Karaoke adı verilen bu akımda yapmanız gereken şeyler çok basit: iPhone X'a sahipseniz Animoji özelliği açıkken arka fonda bir şarkı açmak ve ağzınızı şarkının sözlerini söylüyormuş gibi hareket ettirerek videoyu kaydetmek.

Yine de daha ülkemizde çok az kişinin sahip olduğu (ve fiyatına bakılırsa uzun bir süre öyle kalacak) cihazdan dolayı, bu modanın bizde yayılması zor gibi gözüküyor. Ancak şimdiye kadar çıkarılan videolar oldukça eğlenceli.

Peki siz Animoji Karaokesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu akımın sonu sizce ne zaman gelir?