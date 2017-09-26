iPhone X’un Batarya ve RAM Kapasiteleri Belli Oldu!

Apple’ın amirali iPhone X’un iki önemli özelliğini sır gibi saklanıyordu. Çin’den ulaşan detaylara göre cihaz 3GB RAM ve tartışma yaratacak bir batarya ile geliyor.

Apple’ın merakla beklenen cihazı iPhone X geçtiğimiz haftalarda sır olmaktan kurtulsa da iki önemli özelliği, gizemini uzun süredir koruyordu. Apple’ın bu özellikleri neden açıklamadığı zaten fazlasıyla tartışılırken, beklenen sızıntı Çin’den geldi.

3 Kasım 2017’de raflarda olacak amiral gemisi, ekranı ve güçlü işlemcisiyle dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Fiyat konusunda her ne kadar cepleri yakacak olsa da A11 Bionic işlemcisi, Benchmark testlerine göre neredeyse bir Intel i5 işlemcili MacBoook kadar hızlı video düzenleme yapabiliyor. Bunun yanı sıra 5.8 inçlik dev ve parlak ekranı cihazın ihityaç duyduğu enerji miktarını epey yükseltiyor.

Apple her ne kadar yeni işlemcisinin enerji tüketimi konusunda devrim yaratacağını söylese de uzmanlar aynı görüşte değiller. Bu sabah saatlerinde mobil dünyada sızıntılar konusunda rüştünü ispatlamış Steve Hemmerstoffer’ın elde ettiği bilgilere göre, Çin pazarı için üretimi tamamlanan iPhone’ların batarya miktarı 2.716 mAh olacak.

Ayrıca sızdırılan diğer bilgilere göre A11 Bionic yongasının 2.4 Ghz’lik bir hıza sahip olacağı söyleniyor. Diğer yandan cihazın 3GB'lık RAM ile geleceği artık kesinlik kazanmış durumda

iPhone X, 27 Ekim’de ön siparişe açılacak ve yukarıda da belirttiğimiz gibi 3 Kasım’da çeşitli ülkelerdeki raflarda yerini alacak. Bu kez Apple’ın birincil dağıtım yapacağı ülkeler arasında olmadığımız için cihazın 2018’in ilk aylarına doğru Türkiye’ye gelme ihtimali var. Fiyatının ise 6000 TL’ye yaklaşacağını düşünüyoruz.