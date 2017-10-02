iPhone X’un Birbirinden Etkileyici Duvar Kağıtları!

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone X piyasaya çıkmadan duvar kağıtları bir bir internette yayılmaya başladı. Sizler için manzara fotoğraflarından oluşan iPhone X duvar kağıtlarını derledik.

12 Eylül’deki lansmandan sonra büyük bir kitle tarafından beklenen tarihin en pahalı iPhone’u olan iPhone X, 5.8 inçlik ekranı ile gövde gösterisi yapmak için geliyor. Cihaz her ne kadar tartışma yaratan özelliklerle gelse de, yüksek çözünürlüklü OLED ekranı gerçekten de kaliteli görüntüler almanızı sağlıyor.

Elbette bu kaliteli görünümün en büyük destekçilerinden birisi de duvar kağıtlarıdır. Cihazınıza bambaşka bir hava katan duvar kağıtlarını kullanmak için OLED ekrana sahip olmanıza gerek yok.

Aşağıda tüm iPhone’lara uyum sağlayabilecek 5 özel duvar kağıdı bulacaksınız. Hatta ufak bir uyarlama işleminden sonra diğer akıllı telefonlarda da kullanabilirsiniz. Ancak tam boyutlu kulanımlar için iPhone ekranları idealdir ve her bir duvar kağıdı iPad ekranları için de uygun ölçülerde hazırlanmış durumda.

iPhone ve iPad için indir.

iPhone ve iPad için indir.

iPhone ve iPad için indir.

iPhone ve iPad için indir.

iPhone ve iPad için indir.