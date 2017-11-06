iPhone X Sahipleri, Cihazdan Memnun Kalmayarak İade Etti!

Amerika'da bazı iPhone X sahipleri, cihazda bulunan çentik ve kaydırma hareketlerinin kötü bir kullanım sunduğunu iddia ederek cihazı iade etti.

Güney Florida’da S.P. isimli bir Apple hayranı, 27 Ekim’de yeni iPhone X’a hızlı bir şekilde kavuşabilmek için diğer birçok kişi gibi ön sipariş verdi. 3 Kasım’da nihayet uzun zamandır beklediği iPhone X’a kavuşan S.P. cihazı kullanmaya başladıktan sonra büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Kullanıcının söylediğine göre iPhone X, Samsung’un son amiral gemisi olan Galaxy Note 8 kadar işlevsel değildi. iPhone X’u 2 gün kadar deneyen S.P. cihazı aldığı yere iade etti.

S.P. iPhone X’dan memnun kalmayarak iade eden tek kişi değil. Bir PhoneArena takipçisi, siteye yazdığı gönderide ön sipariş ile bir iPhone X aldığını, fakat cihazın büyük bir hayal kırıklığı olduğunu yazdı. Gönderide yazana göre iPhone X’da bulunan çentik kullanıcıyı fazlası ile rahatsız ediyor, üstelik ekranın üstünden alan çaldığı için pil yüzdesini dahi göremiyorsunuz. Ayrıca Apple’ın kaldırılan ana ekran tuşunun görevlerini atadığı kaydırma hareketleri de kolay bir kullanım sunmuyor.

Takipçinin bir başka şikayeti ise ekran oldu. Kullanıcının söylediğine göre iPhone X’nun OLED ekranı, iPhone 6S’in LCD ekranından daha kötü bir kullanım sunuyor. Ayrıca cihazın kutusundan herhangi bir hızlı ya da kablosuz şarj cihazının çıkmaması da kullanıcıyı fazlası ile sinirlendirmiş. PhoneArena takipçisinin cihazdaki tek beğendiği ve eğlenceli bulduğu özellik ise animoji olmuş.

Olaya geniş bir pencereden bakacak olursak milyonlarca sipariş almış bir cihazın birkaç tane geri iadesinin olması normal olarak karşılanabilir. Fakat iPhone X’un sadık Apple kullanıcıları tarafından büyük eleştiriler alması Apple’ın bu kez hayranlarını memnun etmekten biraz uzak kaldığını gösteriyor. Zira çoğu kullanıcı iPhone X’u özellikleri yüzünden değil, yenilenen tasarımı nedeni ile alıyor.