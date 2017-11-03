Çinli bir YouTube kanalı, yeni iPhone X'un içini açtı, yeni modüllerini ve pilini inceledi.

iPhone X’un resmi satışları bugün itibari ile başladı. Fakat satışlar daha başlamadan önce biz de dahil olmak üzere pek çok sitede iPhone X’a dair çeşitli inceleme ve test videoları yayınlanmaya başlamıştı.

Çin’den gelen yeni bir video, iPhone X’un parçalandığında nasıl göründüğünü ortaya koyuyor. Tabi bu Webtekno usulü bir parçalanma değil; daha çok servis usulü parçalanma. Parçalanan iPhone X’da ilk dikkate çeken şey, ‘L’ şeklinde olduğu söylenen pilin aslında iki farklı pilden oluşuyor olması.

Eğer daha önce bir iPhone parçalanma videosu izlediyseniz, iPhone X’un iç yapısının farklı olduğunu ilk bakışta anlayabilirsiniz. Görünen o ki Apple, uzun yıllar sonra gerçekten farklı bir telefon üretmiş.